На 200 белгородских остановках появятся схемы движения новых автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
На белгородских остановках появляются плакаты со схемами новых маршрутов. Работу по информированию населения ведут «Организатор пассажирских перевозок БО» и Белгорблагоустройство.
Плакаты вскоре появятся на 200 остановках Белгородской агломерации — в областном центре и пригороде. Схемы подготовили после обращений пассажиров. На них указана необходимая информация: номер маршрута, время работы, схема движения с автобусными остановками.
С 1 января в рамках модернизации маршрутной сети Белгородской агломерации организовали десять новых маршрутов:
За два месяца новыми маршрутами воспользовались 67 тыс. пассажиров. Подробнее ознакомиться с расписанием и схемами движения можно на сайте ОПП.