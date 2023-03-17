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Published Сегодня, 07:39

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На 200 белгородских остановках появятся схемы движения новых автобусных маршрутов

17 марта 2023, 07:39
Фото: «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» ВК
Плакаты подготовили после обращения пассажиров. Их устанавливают на остановках в Белгороде и Белгородском районе, сообщает региональный «Организатор пассажирских перевозок».

На белгородских остановках появляются плакаты со схемами новых маршрутов. Работу по информированию населения ведут «Организатор пассажирских перевозок БО» и Белгорблагоустройство.

Плакаты вскоре появятся на 200 остановках Белгородской агломерации — в областном центре и пригороде. Схемы подготовили после обращений пассажиров. На них указана необходимая информация: номер маршрута, время работы, схема движения с автобусными остановками.

С 1 января в рамках модернизации маршрутной сети Белгородской агломерации организовали десять новых маршрутов:

  • № 40 Аэропорт — микрорайон Восточный;
  • № 48 Аэропорт — улица Архиерейская — бульвар Юности;
  • № 50 «Энергомаш» — улица 5 Августа — улица Есенина;
  • № 53 Аэропорт — микрорайон Юго-Западный 2.1/2.4;
  • № 54 Аэропорт —микрорайон Юго-Западный 2.5/2.2;
  • № 56 (ночной) Аэропорт — улица Садовая — Технологический университет — улица Есенина;
  • № 100 пгт. Разумное — п. Таврово — п. Дубовое — с. Стрелецкое;
  • № 130 Железнодорожный вокзал — Инфекционный центр;
  • № 131 «Сити Молл» — микрорайон Майский-80 — п. Майский;
  • № 136 п. Майский — п. Комсомольский — с. Стрелецкое.

За два месяца новыми маршрутами воспользовались 67 тыс. пассажиров. Подробнее ознакомиться с расписанием и схемами движения можно на сайте ОПП.

Фото: «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» ВК
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#Наталья Корявых#Автобусы#Город#Общественный транспорт#Маршруты#Остановки#Схема движения#Новые маршруты#Новости Белгорода
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