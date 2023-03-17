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Published Сегодня, 19:29

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Updated Сегодня, 19:31

Минобороны назвало удары по Белгородской области неизбирательными

17 марта 2023, 19:29
Фото: 1MI
Министерство обороны России считает основной целью ударов ВСУ по Белгородской области стремление запугать местное население и посеять панику. Для этого противник метит по объектам гражданской инфраструктуры, сообщает «Фонарь» со ссылкой на ТАСС.
Сюжет
СВО

Местная жительница дозвонилась на горячую линию Минобороны и спросила, правда ли, что Украина стреляет по Белгородской области в ответ на ракетные удары российских войск. В ведомстве женщине ответили, что «солдаты ВСУ неизбирательно стреляют по Белгородской области, чтобы посеять панику».

В Министерстве обороны советуют белгородцам не поддаваться эмоциям и всю достоверную информацию узнавать в проверенных источниках. Например, по горячей линии (495) 498- 01-73 и (495) 498-03-78.

Напомним, ночью 16 марта система ПВО сбила над Белгородом две украинские ракеты. Осколками повреждены административные и торговые здания в центре города, а также несколько жилых домов.

Последствия ракетного удара по Белгороду: фото
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#Кристина Семенчук#Минобороны#Обстрел ВСУ#Белгородская область#СВО#Спецоперация
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