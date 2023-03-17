Минобороны назвало удары по Белгородской области неизбирательными

Местная жительница дозвонилась на горячую линию Минобороны и спросила, правда ли, что Украина стреляет по Белгородской области в ответ на ракетные удары российских войск. В ведомстве женщине ответили, что «солдаты ВСУ неизбирательно стреляют по Белгородской области, чтобы посеять панику».