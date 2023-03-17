Минобороны назвало удары по Белгородской области неизбирательными

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Местная жительница дозвонилась на горячую линию Минобороны и спросила, правда ли, что Украина стреляет по Белгородской области в ответ на ракетные удары российских войск. В ведомстве женщине ответили, что «солдаты ВСУ неизбирательно стреляют по Белгородской области, чтобы посеять панику».
В Министерстве обороны советуют белгородцам не поддаваться эмоциям и всю достоверную информацию узнавать в проверенных источниках. Например, по горячей линии (495) 498- 01-73 и (495) 498-03-78.
Напомним, ночью 16 марта система ПВО сбила над Белгородом две украинские ракеты. Осколками повреждены административные и торговые здания в центре города, а также несколько жилых домов.