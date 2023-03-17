Мэрия Белгорода потратит на изготовление и покупку баннеров 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Администрация Белгорода заключила контракт на поставку и изготовление баннеров с ООО «Астер Групп». Основной вид деятельности организации — деятельность рекламных агентств. Стоимость контракта составила 400 тыс. рублей.
Услуги «Астер Групп» будет предоставлять до 30 декабря 2023 года.
Согласно документам закупки, при транспортировке баннеров должна быть исключена возможность механических повреждений. Все риски гибели, утраты, порчи и хищения полиграфической продукции до приёмки несёт исполнитель контракта.
Рекламные баннеры будут изготавливать для размещения на ситибордах, афишных тумбах и стендах.