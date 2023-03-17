Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Мэрия Белгорода потратит на изготовление и покупку баннеров 400 тысяч рублей

17 марта 2023, 08:02
Фото: 1MI
Контракт был заключён с белгородской компанией «Астер Групп». Баннеры будут размещать на афишных тумбах, рекламных пилларсах, ситибордах и стендах.

Администрация Белгорода заключила контракт на поставку и изготовление баннеров с ООО «Астер Групп». Основной вид деятельности организации — деятельность рекламных агентств. Стоимость контракта составила 400 тыс. рублей.

Услуги «Астер Групп» будет предоставлять до 30 декабря 2023 года.

Согласно документам закупки, при транспортировке баннеров должна быть исключена возможность механических повреждений. Все риски гибели, утраты, порчи и хищения полиграфической продукции до приёмки несёт исполнитель контракта.

Рекламные баннеры будут изготавливать для размещения на ситибордах, афишных тумбах и стендах.

Читайте также:
Баннеры с участниками СВО установили за федеральный счёт в Белгородской областиГде в Белгородской области установили баннеры с погибшими в СВО бойцамиПропавшие из Белгорода баннеры с погибшими на Украине бойцами вернулись в центр
#Алина Харина#Баннеры#Мэрия#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
Подпишитесь
На бывшего мэра Белгорода возбудили ещё два уголовных дела
Сегодня, 07:33
Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев
Сегодня, 06:57
На 200 белгородских остановках появятся схемы движения новых автобусных маршрутов
Сегодня, 07:39
Белгороднефтепродукт готов потратить 1,1 млрд на страхование рисков терроризма
Сегодня, 08:52
Депутат горсовета Белгорода Бурик собирается досрочно сложить полномочия
Сегодня, 08:09
У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С
Сегодня, 06:47