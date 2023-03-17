Медучреждения Белгородской области получат оборудование на 700 млн рублей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В этом году медучреждения Белгородской области получат новое оборудование на общую сумму более 700 млн рублей. Всего запланировано поставить 121 единицу техники.
С начала года медучреждения уже получили 42 современных диагностических аппарата на общую сумму более 93 млн рублей.
Оснастили 11 новыми аппаратами УЗИ Валуйскую, Грайворонскую, Губкинскую, Корочанскую, Новооскольскую, Ракитянскую, Ровеньскую и Шебекинскую центральные районные больницы, а также больницу Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. Сразу два новых аппарата УЗИ поставили в Алексеевскую ЦРБ.
Помимо этого, больницы Белгородской области получили приборы-электромиографы, электроэнцефалографы, видеогастроскопы и электрокардиографы.
Сейчас идёт оформление документов на установку четырех флюорографов. По одному аппарату установят в Прохоровской ЦРБ и в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, два — в городской поликлинике Белгорода.
Однако в медорганизациях региона существует ещё один важный вопрос — кадровый. Ранее стало известно, что выпускники-медики не закрывают все вакансии в больницах области.