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Updated Сегодня, 10:57

Медучреждения Белгородской области получат оборудование на 700 млн рублей

17 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI
На переоснащение медучреждений региона в этом году выделили более 700 млн рублей. Поставить планируется 121 единицу техники, сообщили в пресс-службе областного правительства. Часть оборудования уже поступила.

В этом году медучреждения Белгородской области получат новое оборудование на общую сумму более 700 млн рублей. Всего запланировано поставить 121 единицу техники.

С начала года медучреждения уже получили 42 современных диагностических аппарата на общую сумму более 93 млн рублей.

Оснастили 11 новыми аппаратами УЗИ Валуйскую, Грайворонскую, Губкинскую, Корочанскую, Новооскольскую, Ракитянскую, Ровеньскую и Шебекинскую центральные районные больницы, а также больницу Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. Сразу два новых аппарата УЗИ поставили в Алексеевскую ЦРБ.

Помимо этого, больницы Белгородской области получили приборы-электромиографы, электроэнцефалографы, видеогастроскопы и электрокардиографы.

Сейчас идёт оформление документов на установку четырех флюорографов. По одному аппарату установят в Прохоровской ЦРБ и в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, два — в городской поликлинике Белгорода.

Однако в медорганизациях региона существует ещё один важный вопрос — кадровый. Ранее стало известно, что выпускники-медики не закрывают все вакансии в больницах области.

Выпускники-медики не закроют вакансии в белгородских больницах
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#Ольга Аксёнова#Медоборудование#Больницы#Поликлиники#Медицина#Белгородская область
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