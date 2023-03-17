Маковский: последовательная стратегия позволяет корректировать работу в приграничье

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Всего с февраля 2022 года в электросетевом комплексе «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» произошло 779 инцидентов (в том числе 556 огневых), 286 (в том числе 136 огневых) уже случились в 2023 году.
Глава энергокомпании заслушал доклады об оперативной обстановке, обеспечении безопасного функционирования энергообьектов, защиты жизни и здоровья персонала, а также надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне производственной деятельности приграничных филиалов, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Электросетевой комплекс продолжает оставаться в зоне повышенного террористического и диверсионного внимания. Всестороннее обеспечение безопасности электросетевых объектов и выверенная последовательная стратегия по обеспечению надежного энергоснабжения жителей позволяют нам грамотно корректировать алгоритмы своей работы, всегда оставаясь на шаг впереди в любых ситуациях», — подчеркнул Игорь Маковский.