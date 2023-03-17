«Курьеры — расходный материал для кураторов»: какова их роль в мошеннической схеме

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов, курьеров, которые являются частью мошеннических схем, в Белгородской области много. Периодически их личности устанавливают правоохранители и привлекают к ответственности. За недавнее время в суды области направили порядка десяти уголовных дел.
Баранов добавил, что курьеры — это не только жители Белгородской области, есть и иногородние, граждане других государств, которые лёгким способом пытаются заработать деньги. В результате этот путь приводит их на скамью подсудимых.
История о том, что курьеры не знают, что перевозят, не всегда соответствует действительности. Баранов отметил, что в ходе получения заказа курьер понимает, что это за деньги и для чего они используются.
Были факты, когда деньги не передавались преступникам, а оставлялись себе. В таких случаях мы получаем информацию уже от преступников. Когда совершеннолетний вменяемый человек, приезжающий ночью, забирающий деньги, перечисляющий на счёт (кураторам — прим.ред.), оставляющий себе до 10%, говорит «я не знаю, я считал, что он помидорами торговал», мы в эти истории мало верим.
Юрий Баранов
Как рассказал начальник отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александр Алексеенко, правоохранители периодически выходят на кураторов дропов (подставные личности, личные данные которых используются людьми, которые желают остаться анонимными). Как правило, они находятся за пределами Российской Федерации.
В ходе беседы кураторы рассказывали, что курьеры «живут» в среднем трое суток — трое суток они работают, приносят деньги, зарабатывая 10% от полученной суммы, а после задерживаются. Для них (кураторов — прим.ред.) это (курьеры — прим.ред.) полноценный расходный материал.
Александр Алексеенко