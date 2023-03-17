Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Замгубернатора Константин Полежаев съездил в командировку в Херсонскую область и встретился с белгородскими бойцами, которые там служат. В регионе находятся 500 белгородцев.
Военнослужащим привезли строительные материалы, электростанции, дополнительное оборудование и снаряжение. Как подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков, некоторые из бойцов обратились к властям с просьбой помочь их семьям.
«Конечно, постараемся помочь и сделать всё, что в наших силах. Эту работу проводили, проводим и будем проводить всегда», — отметил глава региона.
Ранее участникам СВО поставили 3000 единиц специальной техники. В помощь военнослужащим отправляют ряд вещей — начиная от планшетов и заканчивая квадрокоптерами.