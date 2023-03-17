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Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев

17 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI

Белгородским военным под Херсон отвезли снаряжение и оборудование

Замгубернатора Константин Полежаев съездил в Херсонскую область в командировку и встретился с белгородскими бойцами, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Им передали дополнительное оборудование и снаряжение. Всего, по словам губернатора, в Херсонской области находится около 500 белгородцев.
Сюжет
СВО

Замгубернатора Константин Полежаев съездил в командировку в Херсонскую область и встретился с белгородскими бойцами, которые там служат. В регионе находятся 500 белгородцев.

Военнослужащим привезли строительные материалы, электростанции, дополнительное оборудование и снаряжение. Как подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков, некоторые из бойцов обратились к властям с просьбой помочь их семьям.

«Конечно, постараемся помочь и сделать всё, что в наших силах. Эту работу проводили, проводим и будем проводить всегда», — отметил глава региона.

Ранее участникам СВО поставили 3000 единиц специальной техники. В помощь военнослужащим отправляют ряд вещей — начиная от планшетов и заканчивая квадрокоптерами.

Планшеты и квадрокоптеры: как белгородские власти помогают бойцам
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#Наталья Корявых#СВО#Спецоперация#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Помощь военным#Снаряжение#Командировка#Бойцы#Белгородская область#Херсонская область
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