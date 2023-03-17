Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев

Белгородским военным под Херсон отвезли снаряжение и оборудование

Замгубернатора Константин Полежаев съездил в Херсонскую область в командировку и встретился с белгородскими бойцами, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Им передали дополнительное оборудование и снаряжение. Всего, по словам губернатора, в Херсонской области находится около 500 белгородцев.