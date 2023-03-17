Депутат горсовета Белгорода Бурик собирается досрочно сложить полномочия

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Депутат горсовета Анатолий Бурик планирует досрочно сложить свои полномочия. Соответствующий вопрос рассмотрят на сессии 28 марта 2023 года.
Анатолий Бурик родился 28 июня 1946 года в селе Подолки Сумской области. С 1964 по 1967 год проходил срочную службу на Северном флоте.
В Белгород он переехал в 2005 году. С 2005 по 2011 год трудился на предприятии ОАО «Конпрок» в должности начальника отдела по спецработе.
В мае 2011 года стал председателем Совета ветеранов Восточного округа Белгорода. 28 октября 2015 года его избрали зампредседателя областного совета ветеранов.
Анатолий Бурик имеет ряд государственных наград, в том числе орден Почёта, «Великого князя Владимира III степени», медаль «За боевые заслуги».
В 2015 году стал депутатом Совета депутатов города Белгорода пятого созыва. С июня 2020 года является депутатом горсовета шестого созыва. Мандат депутата ему сдал Тарас Хтей.