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Published Сегодня, 15:30

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Дело Иванова, белгородские бойцы в Херсоне и статистика по гепатиту В и С: итоги дня

17 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Бывшего мэра оставили под стражей, белгородским военным отвезли снаряжение в Херсонскую область, а у 11 тыс. человек в регионе обнаружили гепатиты В и С.

Иванов под стражей

Суд 17 марта рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Антона Иванова, которая просила выпустить подзащитного из СИЗО. Суд принял решение оставить бывшего градоначальника под стражей.

На Иванова завели ещё два уголовных дела. Его обвиняют в получении взятки в виде ультрабука Lenovo и в незаконной продаже земельных участков. Последняя якобы привела к ущербу бюджету региона в размере 10 млн рублей.

6 марта экс-руководителя БИКа задержали в аэропорту, когда он собирался улететь в Узбекистан. Бывшему градоначальнику грозит до 15 лет колонии.

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Воины-белгородцы под Херсоном

500 белгородцев служат в Херсонской области. С военнослужащими встретился замгубернатора Константин Полежаев. Чиновник ездил в регион в командировку. 

Военным передали строительные материалы, электростанции, дополнительное оборудование и снаряжение. Бойцы обратились к властям с просьбой помочь их семьям. Губернатор Вячеслав Гладков пообещал сделать всё возможное по этому вопросу.

Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев
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Статистика по гепатиту

У 11 тыс. белгородцев выявили гепатиты В и С. В регионе у 7,5 тыс. человек обнаружили вирусный гепатит С. Около 3,5 тыс. белгородцев болеют гепатитом В. Носителями заболевания в России являются примерно 8 млн человек.

Передаются хронические гепатиты через кровь. В течение времени вирус может привести к циррозу или раку печени. Сейчас вирусный гепатит С излечим в 95-97% случаев. Гепатит В поддаётся лечению сложнее. Для его профилактики специалисты рекомендуют делать прививку.

У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С
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