Дело Иванова, белгородские бойцы в Херсоне и статистика по гепатиту В и С: итоги дня

У 11 тыс. белгородцев выявили гепатиты В и С. В регионе у 7,5 тыс. человек обнаружили вирусный гепатит С. Около 3,5 тыс. белгородцев болеют гепатитом В. Носителями заболевания в России являются примерно 8 млн человек.