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БГБ потратит почти 2 млн рублей на оформление ландшафта на двух улицах Белгорода

17 марта 2023, 08:04
Фото: 1MI
Работы пройдут на улице Магистральной и проспекте Богдана Хмельницкого. Контракт был заключён с ООО «Инфинити».

20 февраля Управление Белгорблагоустройства нашло подрядчика, который будет заниматься оформлением ландшафта на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Магистральной. Контракт был заключён до 31 декабря 2023 года с ООО «Инфинити». Компания зарегистрирована в Белгороде. Основной вид её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Услуги обошлись БГБ в 1 999 999 рублей (средства бюджетных учреждений).

Согласно документам закупки, при выполнении работ подрядчик должен иметь при себе специализированную технику (ручные газонокосилки, тракторные косилки), уборочный инвентарь (тележки, грабли, вилы, мешки для сбора мусора, вёдра, рукавицы, лопаты, резиновые перчатки, спецодежду).

Исполнитель контракта будет убирать территорию, скашивать траву ручными газонокосилками и трактором. Подрядчику запрещается сбрасывать скошенную растительность и другие отходы на озеленённые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоёмы, а также на проезжую часть и тротуары. Также компании запрещено сжигать мусор, листву, отходы и вывозить траву в несанкционированные места.

Покос травы необходимо выполнять, когда высота растительности достигнет 15-20 см. Травяной покров после покоса должен быть ровным, без перепадов высоты — «ровным ковром».

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