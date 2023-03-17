БГБ потратит почти 2 млн рублей на оформление ландшафта на двух улицах Белгорода

Исполнитель контракта будет убирать территорию, скашивать траву ручными газонокосилками и трактором. Подрядчику запрещается сбрасывать скошенную растительность и другие отходы на озеленённые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоёмы, а также на проезжую часть и тротуары. Также компании запрещено сжигать мусор, листву, отходы и вывозить траву в несанкционированные места.