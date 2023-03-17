Белгородцы перекрыли своими автомобилями подъезд к перинатальному центру

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
На улице Некрасова в Белгороде расположен перинатальный центр. Рядом с ним есть специальная разметка для автомобилей скорой помощи, которые доставляют рожениц в медучреждение. Там установлен знак «Остановка запрещена».
Однако он никак не смущает автомобилистов, которые оставляют на этом месте свои машины, тем самым не давая медикам беспрепятственно и быстро доставить роженицу в приёмное отделение, ведь иногда женщин приходится переносить из машины в медучреждение.
Одним из обязательных условий качественного оказания медицинской помощи является транспортировка мамы и доставка её в приемное отделение. При этом, возможно, потребуется переноска. На улице Некрасова возле перинатального центра установлен знак «Остановка запрещена» и разметка для машин СМП. К сожалению, водители этих транспортных средств пока не имеют желания иметь детей или внуков, так как не позволяют скорой помощи транспортировать пациентов.
Алексей Жиров
Не стесняются некоторые белгородцы парковаться и на пешеходных переходах. Так, недавно за парковку на «зебре» оштрафовали водителя Lexus.