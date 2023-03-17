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Published Сегодня, 12:34

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Белгородцы перекрыли своими автомобилями подъезд к перинатальному центру

17 марта 2023, 12:34
Фото: страница Алексея Жирова в ВК
Автомобили скорой помощи, доставляющие рожениц в перинатальный центр на ул. Некрасова, не могут подъехать ближе к зданию из-за машин, припаркованных на месте, предназначенном для скорых. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров.

На улице Некрасова в Белгороде расположен перинатальный центр. Рядом с ним есть специальная разметка для автомобилей скорой помощи, которые доставляют рожениц в медучреждение. Там установлен знак «Остановка запрещена».

Однако он никак не смущает автомобилистов, которые оставляют на этом месте свои машины, тем самым не давая медикам беспрепятственно и быстро доставить роженицу в приёмное отделение, ведь иногда женщин приходится переносить из машины в медучреждение.

Одним из обязательных условий качественного оказания медицинской помощи является транспортировка мамы и доставка её в приемное отделение. При этом, возможно, потребуется переноска. На улице Некрасова возле перинатального центра установлен знак «Остановка запрещена» и разметка для машин СМП. К сожалению, водители этих транспортных средств пока не имеют желания иметь детей или внуков, так как не позволяют скорой помощи транспортировать пациентов.
Алексей Жиров

Не стесняются некоторые белгородцы парковаться и на пешеходных переходах. Так, недавно за парковку на «зебре» оштрафовали водителя Lexus.

Фото: страница Алексея Жирова в ВК
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