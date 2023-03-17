Белгородцам предложили выбрать, как будет выглядеть подземный переход на «Родине»

Posted Сегодня, 21:13
Published Сегодня, 21:13
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
Сегодня, 16 марта, городская администрация опубликовала в социальных сетях опрос, в котором могут поучаствовать все желающие белгородцы. Жителям предложили выбрать между тремя вариантами интерьерных решений.
Итог голосования будет известен 6 апреля, однако уже сейчас виднеется победитель. Всего за полдня большее количество голосов — 60% — белгородцы отдали за третий вариант. На втором месте оказался второй вариант — 22.93%, на последнем — первый вариант с 17.07%.
Напомним, что ранее полностью благоустроить подземный переход на «Родине» планировали весной 2023 года.