Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:13

Published Сегодня, 21:13

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

Белгородцам предложили выбрать, как будет выглядеть подземный переход на «Родине»

16 марта 2023, 21:13
Фото: Bel.ru
Мэрия Белгорода опубликовала опрос в соцсетях. Уже известны промежуточные итоги.

Сегодня, 16 марта, городская администрация опубликовала в социальных сетях опрос, в котором могут поучаствовать все желающие белгородцы. Жителям предложили выбрать между тремя вариантами интерьерных решений.

  1. В первом варианте использованы сложные округлые формы наклонных пилонов с освещением. Они же декорированы белгородским орнаментом;
  2. Второй вариант выполнен в строгом стиле. Тут также используются надписи с декоративной подсветкой, а магазины отделены от пешеходной дорожки стеклянными перегородками. Основными цветами стали цвета белгородского флага, белый и голубой;
  3. Третий вариант выполнен в стиле хай-тек. Светильники встроены в стены и потолок, на полу также есть световые полосы. Потолок двухуровневый с подвесными треугольниками. Тут используются цвета белгородского флага, мела, неба и облаков.
Фото: Пресс-служба администрации Белгорода

Итог голосования будет известен 6 апреля, однако уже сейчас виднеется победитель. Всего за полдня большее количество голосов — 60% — белгородцы отдали за третий вариант. На втором месте оказался второй вариант — 22.93%, на последнем — первый вариант с 17.07%.

Фото: Пресс-служба администрации Белгорода

Напомним, что ранее полностью благоустроить подземный переход на «Родине» планировали весной 2023 года.

Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё один подземный пешеходный переход могут законсервировать в БелгородеСтало известно, когда отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в БелгородеКакие работы проведут в разгромленном подземном переходе на «Энергомаше» в БелгородеРемонт стен и потолка: как преобразят подземный переход на «Соколе» в Белгороде
#Александра Склярова#Голосование#Пешеходный переход#Город#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород
Подпишитесь
Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области
Сегодня, 12:50
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Сегодня, 07:34
Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
Сегодня, 15:17
Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
Сегодня, 19:32
И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
Сегодня, 09:02
Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
Сегодня, 09:42