Белгородцам предложили выбрать, как будет выглядеть подземный переход на «Родине»

Итог голосования будет известен 6 апреля, однако уже сейчас виднеется победитель. Всего за полдня большее количество голосов — 60% — белгородцы отдали за третий вариант. На втором месте оказался второй вариант — 22.93%, на последнем — первый вариант с 17.07%.