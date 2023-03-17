Белгородца оштрафовали на 250 тысяч рублей за хранение мины в гараже

В октябре 2018 года мужчина выкопал мину времён Великой Отечественной войны в районе Томаровки. Находку он спрятал в гараже. В 2019 году её обнаружили полицейские. За хранение боеприпаса белгородца оштрафовали, сообщили в Октябрьском районном суде.

Сюжет Мина