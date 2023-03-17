Белгородца оштрафовали на 250 тысяч рублей за хранение мины в гараже

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Во время раскопок в районе Томаровки Яковлевского горокруга в октябре 2018 года мужчина нашёл боеприпас. Это была миномётная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны. Опасная находка содержала разрывной заряд взрывчатого вещества бризантного действия тротила.
Боеприпас белгородец принёс в арендованный гараж и пытался обезвредить, чтобы сделать макет. Мину он хранил до июня 2019 года, пока её не обнаружили правоохранители.
Белгородец свою вину признал и раскаялся. Суд решил, что он виновен по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Белгородцу назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную вступил.
Хранение боеприпасов — опасная затея. Недавно это доказал житель Белгородского района, который случайно взорвал гранату в квартире.