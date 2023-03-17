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Белгородца оштрафовали на 250 тысяч рублей за хранение мины в гараже

17 марта 2023, 11:44
Фото: 1MI
В октябре 2018 года мужчина выкопал мину времён Великой Отечественной войны в районе Томаровки. Находку он спрятал в гараже. В 2019 году её обнаружили полицейские. За хранение боеприпаса белгородца оштрафовали, сообщили в Октябрьском районном суде.
Сюжет
Мина

Во время раскопок в районе Томаровки Яковлевского горокруга в октябре 2018 года мужчина нашёл боеприпас. Это была миномётная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны. Опасная находка содержала разрывной заряд взрывчатого вещества бризантного действия тротила.

Боеприпас белгородец принёс в арендованный гараж и пытался обезвредить, чтобы сделать макет. Мину он хранил до июня 2019 года, пока её не обнаружили правоохранители.

Белгородец свою вину признал и раскаялся. Суд решил, что он виновен по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Белгородцу назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную вступил.

Хранение боеприпасов — опасная затея. Недавно это доказал житель Белгородского района, который случайно взорвал гранату в квартире.

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#Ольга Аксёнова#Боеприпас#Мина#Суд#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Томаровка
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