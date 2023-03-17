Белгородская дума предложила внесудебный порядок перехода с/х земель от иностранцев

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Белгородские депутаты предложили предусмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц к субъектам РФ. Указанный вопрос в приграничном регионе стоит остро, отметил председатель облдумы Юрий Клепиков.
Как отметил спикер регионального парламента, многие родственники белгородцев живут за границей, в том числе на Украине. Бывают ситуации, когда иностранный гражданин получает в наследство земли сельхозназначения.
Быть собственниками этих участков иностранные лица не могут по закону. У них имеется только право на аренду. Согласно законодательству, участок должен быть отчуждён, например, продан гражданину РФ. Если собственник этого не делает, подключается суд.
Только указанный механизм может быть сложным в реализации. Информация о местонахождении иностранца зачастую отсутствует. Тем временем, если участок забросят, то потребуется много средств и времени на восстановление его плодородия.
Инициативу поддержали белгородские депутаты. Они рекомендуют поддержать проекты и направить их для рассмотрения в Совет законодателей РФ.