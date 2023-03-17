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Белгородская дума предложила внесудебный порядок перехода с/х земель от иностранцев

17 марта 2023, 14:47
Фото: 1MI
Депутаты предлагают предусмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц субъектам РФ, сообщили в пресс-службе облдумы. С этой инициативой они намерены выйти на федеральный уровень.

Белгородские депутаты предложили предусмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц к субъектам РФ. Указанный вопрос в приграничном регионе стоит остро, отметил председатель облдумы Юрий Клепиков.

Как отметил спикер регионального парламента, многие родственники белгородцев живут за границей, в том числе на Украине. Бывают ситуации, когда иностранный гражданин получает в наследство земли сельхозназначения.

Быть собственниками этих участков иностранные лица не могут по закону. У них имеется только право на аренду. Согласно законодательству, участок должен быть отчуждён, например, продан гражданину РФ. Если собственник этого не делает, подключается суд.

Только указанный механизм может быть сложным в реализации. Информация о местонахождении иностранца зачастую отсутствует. Тем временем, если участок забросят, то потребуется много средств и времени на восстановление его плодородия.

Инициативу поддержали белгородские депутаты. Они рекомендуют поддержать проекты и направить их для рассмотрения в Совет законодателей РФ.

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#Наталья Корявых#Депутаты#Общество#Белгородская область#Областная дума#Инициативы#Сельхозземли#Иностранцы#Аренда#Собственность#Внесудебный порядок
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