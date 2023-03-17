Белгородка дважды попала на удочку мошенников и оформляла кредиты в банке

Год назад к правоохранителям обратилась белгородка, которая пострадала от действий мошенников. Схема стандартная — позвонил «сотрудник» банка, её убедили взять кредит на более 2 млн рублей. Она его взяла и перевела мошенникам. Примечательно, что за месяц до этого женщина успела погасить кредит, который она взяла несколько лет назад, чтобы также заплатить мошенникам.