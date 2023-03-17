Белгородка дважды попала на удочку мошенников и оформляла кредиты в банке

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Год назад к правоохранителям обратилась белгородка, которая пострадала от действий мошенников. Схема стандартная — позвонил «сотрудник» банка, её убедили взять кредит на более 2 млн рублей. Она его взяла и перевела мошенникам. Примечательно, что за месяц до этого женщина успела погасить кредит, который она взяла несколько лет назад, чтобы также заплатить мошенникам.
Почему белгородка дважды попалась на удочку мошенников, рассказал начальник отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александр Алексеенко. По его словам, способ мошенничества «звонок от сотрудников банка» имеет множество подспособов. Шаблон, по которому разговаривают мошенники, меняется.
Стоит отдать должное психологам, которые пишут эти сценарии. Они очень подвижны к тем профилактическим советам, которые мы пытаемся донести до масс. Если полгода назад мошенники говорили, что нужно заблокировать карту, чтобы не совершалась операция, сейчас сценарий изменили. Первым поступает звонок от сотрудника полиции якобы об утечке персональных данных банка. Далее он переключает на «сотрудника» Центробанка (который априори не работает с физлицами). Позже у человека выясняют, в каких банках он является клиентом, и в целях недопущения снятия денег мошенники пытаются получить реквизиты банковской карты или взять кредит.
Александр Алексеенко