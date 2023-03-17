Белгород вошёл в число городов, где невыгодно покупать «первичку» для сдачи в аренду

Наиболее выгодно сдавать новую квартиру в Махачкале — доходность от сдачи в аренду «однушек» в новостройках здесь в среднем составляет почти 12% годовых, а «двушки» приносят около 10% годовых. За ней следуют Магнитогорск — 7% и 7,5%, Грозный — 7% и 6%, Мурманск — 7% и 6%.