Белгород вошёл в число городов, где невыгодно покупать «первичку» для сдачи в аренду

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:34
Аналитики «Мира квартир» посчитали выгодность сдачи «однушек» и «двушек» в новостройках 70 городов России. Выяснилось, что в Белгороде сдача таких квартир приносит низкий доход — всего 3%. И это без учёта затрат на простой и отделку.
Наименее выгодно сдавать новые однокомнатные квартиры также в Сочи, Пензе, Казани, Москве, Санкт-Петербурге. Процент годового дохода в этих городах колеблется в пределах 3-3,5%.
По двухкомнатным квартирам аналогичные Белгороду показатели имеют Новокузнецк, Брянск, Санкт-Петербург, Москва.
Наиболее выгодно сдавать новую квартиру в Махачкале — доходность от сдачи в аренду «однушек» в новостройках здесь в среднем составляет почти 12% годовых, а «двушки» приносят около 10% годовых. За ней следуют Магнитогорск — 7% и 7,5%, Грозный — 7% и 6%, Мурманск — 7% и 6%.
В среднем по крупным городам России однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим владельцам почти 5% годовых, а двухкомнатные — около 4%.
Несмотря на то, что Белгород не самый выгодный город в сфере сдачи новых квартир, количество предложений по аренде домов, вторичных квартир и коммерческой недвижимости увеличилось.