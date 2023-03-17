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Белгород вошёл в число городов, где невыгодно покупать «первичку» для сдачи в аренду

17 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
Областной центр оказался среди городов, в которых наименее выгодно сдавать одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках. Выгода от сдачи таких квартир составила всего 3% годовых, сообщает «Мир квартир».

Аналитики «Мира квартир» посчитали выгодность сдачи «однушек» и «двушек» в новостройках 70 городов России. Выяснилось, что в Белгороде сдача таких квартир приносит низкий доход — всего 3%. И это без учёта затрат на простой и отделку.

Наименее выгодно сдавать новые однокомнатные квартиры также в Сочи, Пензе, Казани, Москве, Санкт-Петербурге. Процент годового дохода в этих городах колеблется в пределах 3-3,5%.

По двухкомнатным квартирам аналогичные Белгороду показатели имеют Новокузнецк, Брянск, Санкт-Петербург, Москва.

Наиболее выгодно сдавать новую квартиру в Махачкале — доходность от сдачи в аренду «однушек» в новостройках здесь в среднем составляет почти 12% годовых, а «двушки» приносят около 10% годовых. За ней следуют Магнитогорск — 7% и 7,5%, Грозный — 7% и 6%, Мурманск — 7% и 6%.

В среднем по крупным городам России однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим владельцам почти 5% годовых, а двухкомнатные — около 4%.

Несмотря на то, что Белгород не самый выгодный город в сфере сдачи новых квартир, количество предложений по аренде домов, вторичных квартир и коммерческой недвижимости увеличилось.

За девять месяцев в Белгороде в 16 раз выросло число предложений по сдаче комнат
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