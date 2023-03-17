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Автомобиль с белгородскими номерами придавило ларьком в Норильске

17 марта 2023, 14:45
Фото: РИА «Новости» / Telegram
Сегодня в Норильске бушует ветер, который срывает крыши и валит деревья. Как заметил подписчик Бел.Ру, на опубликованных из города РИА «Новости» фотографиях видно придавленный ларьком автомобиль с белгородскими номерами.

Как сообщают в своём Telegram-канале РИА «Новости», сегодня в Норильске сильным ветром повредило крыши домов. Кроме того, из-за непогоды дорогу до местного аэропорта временно закрыли, а учащимся второй смены разрешили остаться дома.

Также к новости журналисты прикрепили несколько фотографий, на одной из которых видно автомобиль — его придавило поваленным ветром ларьком «33 пирожка». Как заметил подписчик Бел.Ру Сергей Ерёмин, на номере автомобиля указан 31-й регион — таким кодом обозначают машины из Белгородской области. Для обозначения Красноярского края, где расположен Норильск, используют же коды 23 и 93.

Журналисты Бел.Ру выяснили, что автомобиль с картинки действительно используется в Красноярском крае и в Норильске в частности. Как он попал туда из Белгородской области — большой вопрос.

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#Артем Черненко#Автомобиль#Ветер#Непогода#Странное#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Норильск
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