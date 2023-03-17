Автомобиль с белгородскими номерами придавило ларьком в Норильске

Также к новости журналисты прикрепили несколько фотографий, на одной из которых видно автомобиль — его придавило поваленным ветром ларьком «33 пирожка». Как заметил подписчик Бел.Ру Сергей Ерёмин, на номере автомобиля указан 31-й регион — таким кодом обозначают машины из Белгородской области. Для обозначения Красноярского края, где расположен Норильск, используют же коды 23 и 93.