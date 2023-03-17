Активные мошенники и технологии: в Белгородской области стало больше IT-преступлений

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Среди основных причин роста числа киберпреступлений — более активная работа преступников и применение всех современных технологий, которые имеются в Сети. При этом Баранов отметил, что есть примеры, когда граждане прислушиваются к предупреждениям правоохранителей.
Например, мужчине позвонили преступники. Он услышал в трубке плач ребёнка. Первое, что он ощутил, — это шок, потому что подумал, что это действительно внучка. Но в процессе разговора, задавая наводящие вопросы, он стал подозревать, что это мошенники. Оказалось, что «сотрудник правоохранительных органов» вызывает подозрения. В итоге мужчине позвонил в полицию. Сотрудники оперативно отреагировали и задержали курьера с поличным.
Юрий Баранов
Напомним, рост преступлений произошёл по таким категориям как сбыт наркотиков с использованием IT-технологий, изготовление и оборот материалов порнографического характера и вымогательство под предлогом распространения этих материалов.