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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Активные мошенники и технологии: в Белгородской области стало больше IT-преступлений

17 марта 2023, 09:03
Фото: 1MI

Стало известно, с чем связан рост количества IT-преступлений в Белгородской области

В 2022 году в регионе количество IT-преступлений выросло на 12%. О причинах рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов.

Среди основных причин роста числа киберпреступлений — более активная работа преступников и применение всех современных технологий, которые имеются в Сети. При этом Баранов отметил, что есть примеры, когда граждане прислушиваются к предупреждениям правоохранителей.

Например, мужчине позвонили преступники. Он услышал в трубке плач ребёнка. Первое, что он ощутил, — это шок, потому что подумал, что это действительно внучка. Но в процессе разговора, задавая наводящие вопросы, он стал подозревать, что это мошенники. Оказалось, что «сотрудник правоохранительных органов» вызывает подозрения. В итоге мужчине позвонил в полицию. Сотрудники оперативно отреагировали и задержали курьера с поличным.
Юрий Баранов

Напомним, рост преступлений произошёл по таким категориям как сбыт наркотиков с использованием IT-технологий, изготовление и оборот материалов порнографического характера и вымогательство под предлогом распространения этих материалов.

 

В Белгородской области раскрыли 8,6% преступлений в сфере IT-мошенничества
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