Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России

В связи с этим, пояснил экс-мэр, он и спросил у адвоката, можно ли ему выехать из России. Иванов добавил, что повесток или уведомлений не получал, была лишь договорённость о встрече с правоохранителем. Адвокат препятствий для перемещения не увидела.