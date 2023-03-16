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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России

16 марта 2023, 07:34
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Бывший градоначальник заявил, что в другую страну выезжал по рабочим вопросам, а именно по теме экспорта удобрений, производимых на территории Белгородской области. Об этом он рассказал в зале суда. Видео с места опубликовала в своём Telegram-канале адвокат Елена Палымова.

Антона Иванова задержали в аэропорту Москвы при попытке улететь в Узбекистан. Своё намерение покинуть Россию экс-мэр объяснил желанием начать зарабатывать на экспорте удобрений или технологий их создания, производимых в Белгородской области.

«Есть возможность продавать удобрения, производимые на территории Белгородской области, или даже технологии. В чём у меня есть компетенции, навыки и реализованные проекты. Я пытаюсь найти любой способ начать как-то зарабатывать и продолжать работать, если я не смогу работать в государственной должности», — рассказал Антон Иванов.

По словам экс-мэра, ранее, когда он находился в Ташкенте, с ним связался сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Правоохранитель пояснил, что занимается проверкой по одному из материалов антимонопольной службы. Сотрудник ОБЭП назначил встречу Иванову, которую запланировали на 13–15 марта.

В связи с этим, пояснил экс-мэр, он и спросил у адвоката, можно ли ему выехать из России. Иванов добавил, что повесток или уведомлений не получал, была лишь договорённость о встрече с правоохранителем. Адвокат препятствий для перемещения не увидела.

6 марта сотрудники ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово.

По информации следкома, в отношении бывшего главы администрации Белгорода возбудили уголовное дело за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Свою вину Антон Иванов не признаёт. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Напомним, что до работы в мэрии Белгорода Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. У следствия возникли вопросы именно к тому периоду, когда Иванов занимал эти должности.

Задержание экс-мэра Белгорода Антона Иванова: что известно на данный момент
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#Ольга Аксёнова#Удобрения#Задержание#Фас#Общество#Белгородская область#Белгород#Узбекистан#Москва
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