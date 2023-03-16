За последние четверо суток в Белгородской области повреждены более 50 домов

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что за последние четверо суток от обстрелов со стороны ВСУ повреждения зафиксировали в 58 домах и 31 автомобиле.
За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за 15 марта в шести муниципалитетах зафиксировано 14 обстрелов со стороны ВСУ. Этой ночью в Белгороде тоже было неспокойно: сработала система ПВО, повреждены жилые и административные здания. Обошлось без пострадавших.