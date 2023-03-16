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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

За последние четверо суток в Белгородской области повреждены более 50 домов

16 марта 2023, 05:20
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Повреждения от обстрелов со стороны ВСУ также зафиксированы в 31 автомобиле, сообщил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что за последние четверо суток от обстрелов со стороны ВСУ повреждения зафиксировали в 58 домах и 31 автомобиле

За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за 15 марта в шести муниципалитетах зафиксировано 14 обстрелов со стороны ВСУ. Этой ночью в Белгороде тоже было неспокойно: сработала система ПВО, повреждены жилые и административные здания. Обошлось без пострадавших.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Разрушения#Повреждения#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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