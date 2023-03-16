За последние четверо суток в Белгородской области повреждены более 50 домов

Напомним, что за 15 марта в шести муниципалитетах зафиксировано 14 обстрелов со стороны ВСУ. Этой ночью в Белгороде тоже было неспокойно: сработала система ПВО, повреждены жилые и административные здания. Обошлось без пострадавших.