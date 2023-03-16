Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука перенесли в Старый Оскол из-за СВО

Организатор отметил, что под Шебекино турнир проводили даже в прошлом году, после начала спецоперации. Тогда всё было иначе — порядка 130 человек приехали, так как были уверены в качестве работы белгородских лучников. С недавних пор ситуация изменилась в худшую сторону — подвергать приезжих риску никто не будет.