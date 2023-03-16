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Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука перенесли в Старый Оскол из-за СВО

16 марта 2023, 12:54
Фото: Bel.ru
Проводившийся до этого в приграничном Шебекино турнир по стрельбе из лука «Большая охота» перенесли в Старый Оскол из-за специальной военной операции, рассказал организатор Иван Рудавин.

По словам представителя Белгородской федерации стрельбы из лука и организатора турнира Ивана Рудавина, соревнования в этом году пройдут максимально далеко от границы — на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» под Старым Осколом.

Обычно мы проводили турнир на базе «Рождественское подворье» в Шебекинском районе. Но в этом году, по понятным причинам, мы там провести не можем. Перенесли в Старый Оскол — это самая удалённая точка от границы. Чтобы всем было спокойно и безопасно.
Иван Рудавин

Организатор отметил, что под Шебекино турнир проводили даже в прошлом году, после начала спецоперации. Тогда всё было иначе — порядка 130 человек приехали, так как были уверены в качестве работы белгородских лучников. С недавних пор ситуация изменилась в худшую сторону — подвергать приезжих риску никто не будет. 

Отметим, что «Большая охота» проходит каждую весну, во вторые выходные апреля. В этом году проведение турнира выпало на 8 и 9 апреля. По данным организаторов, приехать планируют порядка 200 человек со всей России. Также ожидают гостей из Беларуси. 

Сам турнир включает в себя четыре мини-турнира: личный зачёт, «Большой охотник», командные соревнования и спонсорский турнир. По заверению Ивана Рудавина, выглядеть соревнования будут красочно. Кроме того, подготовили множество призов — «с пустыми руками никто не уйдёт».

Напомним, что вчера ВСУ вновь обстреляли Шебекино. В Шебекинском округе, помимо города, обстреляли Терновое, посёлок Красное, хутор Красный и Новую Таволжанку.

ВСУ обстреливают село под Шебекино
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