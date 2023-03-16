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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Владеющая аквапарком компания Владимира Зотова отчиталась о крупной прибыли

16 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI
Чистая прибыль организации за 2022 год незначительно уменьшилась до 146 млн рублей. При этом выручка от продажи составила всего 3,2 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Мастерфест» зарегистрирована в Белгороде с 2018 года. Отрасль — деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки. Руководитель — Антон Ковалёв, а бенефициар — Владимир Зотов.

По итогам 2022 года выручка от продажи компании составила 3,2 млн рублей. За 2021 год сумма достигла 173 тысяч рублей. Что касается чистой прибыли, в сравнении с 2021 годом она незначительно уменьшилась и составила 146 млн рублей (за 2021-й — 165 млн рублей). При этом сумма активов возросла до 310 млн рублей. По итогам 2021 года она составляла 164 млн рублей.

Принадлежит фирма «Мастерфест» Владимиру Зотову (77,5% доли в УК) и Ларисе Ковалёвой (22,5%). При этом сама компания является владелицей белгородского аквапарка, динопарка, зоопарка и компании «Парк аттракционов».

В компании «Мастерфест» Владимира Зотова изменился состав собственников
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