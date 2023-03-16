Владеющая аквапарком компания Владимира Зотова отчиталась о крупной прибыли

По итогам 2022 года выручка от продажи компании составила 3,2 млн рублей. За 2021 год сумма достигла 173 тысяч рублей. Что касается чистой прибыли, в сравнении с 2021 годом она незначительно уменьшилась и составила 146 млн рублей (за 2021-й — 165 млн рублей). При этом сумма активов возросла до 310 млн рублей. По итогам 2021 года она составляла 164 млн рублей.