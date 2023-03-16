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Published Сегодня, 05:39

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Весной в детские лагеря «Артек» и «Орлёнок» отправятся 200 юных белгородцев

16 марта 2023, 05:39
Фото: 1MI
Детей из Белгородской области также пообещали принять в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Детей из Белгородской области этой весной примут в детских лагерях «Орлёнок» и «Артек». Всего туда отправятся порядка 200 юных белгородцев. Однако ещё часть детей могут принять и в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пару дней назад переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым, и Санкт-Петербург тоже окажет нам в этом плане помощь. Безразличных людей нет, межрегиональное сотрудничество у нас на хорошем уровне. Губернаторы помогают, и я уверен, что мы все сложные вопросы решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ещё 300 детей из белгородского приграничья на летний отдых примут в Воронежской области. Такое предложение поступило от губернатора Александра Гусева.

Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев
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#Александра Склярова#Детский лагерь#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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