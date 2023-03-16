Весной в детские лагеря «Артек» и «Орлёнок» отправятся 200 юных белгородцев

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Детей из Белгородской области этой весной примут в детских лагерях «Орлёнок» и «Артек». Всего туда отправятся порядка 200 юных белгородцев. Однако ещё часть детей могут принять и в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пару дней назад переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым, и Санкт-Петербург тоже окажет нам в этом плане помощь. Безразличных людей нет, межрегиональное сотрудничество у нас на хорошем уровне. Губернаторы помогают, и я уверен, что мы все сложные вопросы решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ещё 300 детей из белгородского приграничья на летний отдых примут в Воронежской области. Такое предложение поступило от губернатора Александра Гусева.