Весной в детские лагеря «Артек» и «Орлёнок» отправятся 200 юных белгородцев

Детей из Белгородской области этой весной примут в детских лагерях «Орлёнок» и «Артек». Всего туда отправятся порядка 200 юных белгородцев. Однако ещё часть детей могут принять и в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.