В Яковлевском ГОКе прокомментировали информацию о подтоплении шахты подземными водами

Позже в Сети мы нашли видео, на котором был зафиксирован потоп на шахтах ГОКа в мае 2022 года. Ссылку на видео скинули на предприятие и попросили прокомментировать. Здесь уже нам заявили, что «инцидент с выходом обводнённой горной массы имел место быть на Яковлевском ГОКе в мае 2022 года». Также в ЯГОКе сообщили, что из сотрудников никто не пострадал и производственных потерь якобы отмечено не было.