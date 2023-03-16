В Яковлевском ГОКе прокомментировали информацию о подтоплении шахты подземными водами

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Согласно данным одного из бывших работников Яковлевского ГОКа, шахты предприятия склонны к подтоплению. По его словам, одно из наводнений произошло в 2022 году.
Мы направляли официальный запрос в Яковлевский ГОК, чтобы выяснить, происходили ли подтопления на шахтах из-за подземных вод, когда это происходило, а также какой ущерб был причинён предприятию. На эти вопросы ответа мы не получили. ГОК ответил лишь на вопрос о том, как на предприятии решают проблему с подземными водами.
Позже в Сети мы нашли видео, на котором был зафиксирован потоп на шахтах ГОКа в мае 2022 года. Ссылку на видео скинули на предприятие и попросили прокомментировать. Здесь уже нам заявили, что «инцидент с выходом обводнённой горной массы имел место быть на Яковлевском ГОКе в мае 2022 года». Также в ЯГОКе сообщили, что из сотрудников никто не пострадал и производственных потерь якобы отмечено не было.
Что известно из официального ответа на запрос: Яковлевское месторождение уникально с точки зрения горно-геологических условий. Под землёй залегает семь водоносных горизонтов, пять из которых находятся под большим давлением. Водоприток в шахту идёт с двух водоносных горизонтов.
Гидрогеологический мониторинг ведётся как по поверхностной наблюдательной сети, так и по подземной сети дренажных скважин. Мониторинг заключается в наблюдениях за изменениями уровней подземных вод, фактическими водопритоками в шахте, как по дренажным скважинам, так по блокам и шахте в целом. Из скважин регулярно производится отбор проб для проведения химического анализа, который позволяет определить принадлежность воды к водоносному горизонту.
Из ответа Яковлевского ГОКа
Также на поверхностной гидронаблюдательной сети функционирует 40 скважин в радиусе 2.5 км от шахтного поля. Подземное наблюдение ведётся по 20 дренажным скважинам. Известно, что за час в шахту поступает 700-750 кубометров воды из водоносного комплекса. В камерах установлено шесть насосов, но работает из них только три, два — резервные, ещё один в ремонте. Однако в ГОКе заверяют, что тремя насосами предприятие может откачивать 2550 м. куб.
Помимо этого, на предприятии сообщили, что в 2023 году планируют вложить 405 млн рублей на реализацию проекта по переоснащению главного водоотлива стволов и замену трубопровода водоотлива.
Напомним, что в прошлом году Ростехнадзор выявил 105 нарушений промышленной безопасности в подземного руднике Яковлевского ГОКа.