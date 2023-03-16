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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В центре Белгорода ограничат движение до конца июня

16 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI

На участке улицы Попова в Белгороде с 20 марта ограничат движение

Закроют участок от улицы Преображенской до проспекта Славы. Ограничение будет актуально уже с 20 марта. Завершение работ запланировано на 30 июня, сообщили в городской администрации.

В центре Белгорода на улице Попова с 20 марта временно ограничат движение автомобилей. На участке от Преображенской до проспекта Славы будут менять водопровод.

Как уточнили в мэрии, работы проведут поэтапно методом «прокола». Завершить замену сетей планируют к 30 июня. Для автомобилистов организуют движение по двум полосам дороги для объезда зоны ремонта.

Ранее в областном центре перекрыли участок дороги на Михайловском шоссе из-за технического порыва на сетях водоотведения. Дорога закрыта уже год. Её не откроют как минимум до 4 апреля.

Участок дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Ремонт#Ограничения движения#Дорога
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