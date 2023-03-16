В центре Белгорода ограничат движение до конца июня

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:50
В центре Белгорода на улице Попова с 20 марта временно ограничат движение автомобилей. На участке от Преображенской до проспекта Славы будут менять водопровод.
Как уточнили в мэрии, работы проведут поэтапно методом «прокола». Завершить замену сетей планируют к 30 июня. Для автомобилистов организуют движение по двум полосам дороги для объезда зоны ремонта.
Ранее в областном центре перекрыли участок дороги на Михайловском шоссе из-за технического порыва на сетях водоотведения. Дорога закрыта уже год. Её не откроют как минимум до 4 апреля.