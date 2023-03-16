В Северном построят новую школу с бассейном, который смогут посещать взрослые

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Во время прямого эфира главы Белгородского района Владимира Перцева жительница посёлка Северный спросила, когда начнётся строительство бассейна, которого так не хватает многим жителям.
Владимир Перцев отметил, что пока над строительством бассейна не думают. Однако в скором времени в посёлке появится новая школа с бассейном, который смогут посещать все жители Северного.
Начало строительства школы на 1 500 мест запланировано в этом году. Там обязательно будет бассейн. Мы сделаем так, чтобы его, как и в других школах, смогли посещать все жители Северного. На сегодняшний день мы разрабатываем проектно-сметную документацию. А потом уже будем решать, нужен ли отдельный бассейн или того, что размещён в школе, будет хватать.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что строительство бассейна в Северном планировали ещё в 2022 году, в августе уже разрабатывалась проектно-сметная документация. В ноябре Владимир Перцев также сообщал, что бассейн в посёлке появится уже через пару лет.