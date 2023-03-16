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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Ростове-на-Дону в здании погрануправления ФСБ произошёл пожар: один человек погиб

16 марта 2023, 10:49
Фото: скриншот из видео «Ростов|Новости»

В районе здания погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл пожар

Крупный пожар в районе объекта вспыхнул днём 16 марта. Местные жители в соцсетях публикуют фото и видео с поднимающимися в небо чёрными клубами дыма и утверждают, что слышали так называемый хлопок, сообщает rostovgazeta.ru. ТАСС пишет об одном погибшем.
Сюжет
Пожар

В Ростове-на-Дону начался крупный пожар на улице Сиверса. Местные СМИ пишут, что возгорание могло произойти на складе погрануправления ФСБ. Площадь пожара достигла 800 кв. м.

Очевидцы публикуют фотографии и видео с валящими клубами чёрного дыма. Сообщают горожане и о приехавших на место происшествия пожарных автомобилях.

Со слов ростовчан, они в этом районе слышали громкий звук, похожий на хлопок. Как пишут местные жители в Сети, от звука задрожали стены дома.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали.

Видео: «Ростов|Новости»
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#Наталья Корявых#Пожар#Происшествия#Ростов-на-дону#Уфсб#Взрыв#ФСБ#Погрануправление#Склад#Видео
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