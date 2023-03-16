В Ростове-на-Дону в здании погрануправления ФСБ произошёл пожар: один человек погиб

В районе здания погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл пожар

Крупный пожар в районе объекта вспыхнул днём 16 марта. Местные жители в соцсетях публикуют фото и видео с поднимающимися в небо чёрными клубами дыма и утверждают, что слышали так называемый хлопок, сообщает rostovgazeta.ru. ТАСС пишет об одном погибшем.