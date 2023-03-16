В Ростове-на-Дону в здании погрануправления ФСБ произошёл пожар: один человек погиб

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Ростове-на-Дону начался крупный пожар на улице Сиверса. Местные СМИ пишут, что возгорание могло произойти на складе погрануправления ФСБ. Площадь пожара достигла 800 кв. м.
Очевидцы публикуют фотографии и видео с валящими клубами чёрного дыма. Сообщают горожане и о приехавших на место происшествия пожарных автомобилях.
Со слов ростовчан, они в этом районе слышали громкий звук, похожий на хлопок. Как пишут местные жители в Сети, от звука задрожали стены дома.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали.