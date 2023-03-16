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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В МВД рассказали подробности происшествия со взрывом гранаты в МКД под Белгородом

16 марта 2023, 12:23
Фото: 1MI

Устроивший взрыв в МКД белгородец останется под подпиской о невыезде

Мужчина случайно взорвал боеприпас в своей квартире. Белгородцу грозит до восьми лет колонии, сообщили в региональном УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Северного Белгородского района. Мужчина принёс домой гранату и случайно привёл её в действие. Из-за этого произошёл взрыв в жилом доме, после чего начался пожар.

Само происшествие случилось 2 января. В местное ОМВД поступило сообщение о пожаре. Возгорание ликвидировали спасатели. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место и зафиксировали повреждения дома. Вскоре выяснилось, что пожар начался в однокомнатной квартире — там выбило окно, повредило стены, потолок и мебель.

36-летний хозяин квартиры сначала уверял, что о причинах пожара ему неизвестно. Однако позже эксперты установили, что к происшествию привела детонация боеприпаса. В день пожара мужчина выпил и по неосторожности привёл гранату в действие. Он успел укрыться на кухне до того, как она взорвалась.

Теперь белгородцу грозит от шести до восьми лет колонии. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

Белгородец нашёл боеприпас, принёс его в квартиру и случайно устроил взрыв в МКД
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