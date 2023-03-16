В МВД рассказали подробности происшествия со взрывом гранаты в МКД под Белгородом

36-летний хозяин квартиры сначала уверял, что о причинах пожара ему неизвестно. Однако позже эксперты установили, что к происшествию привела детонация боеприпаса. В день пожара мужчина выпил и по неосторожности привёл гранату в действие. Он успел укрыться на кухне до того, как она взорвалась.