В МВД рассказали подробности происшествия со взрывом гранаты в МКД под Белгородом

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Северного Белгородского района. Мужчина принёс домой гранату и случайно привёл её в действие. Из-за этого произошёл взрыв в жилом доме, после чего начался пожар.
Само происшествие случилось 2 января. В местное ОМВД поступило сообщение о пожаре. Возгорание ликвидировали спасатели. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место и зафиксировали повреждения дома. Вскоре выяснилось, что пожар начался в однокомнатной квартире — там выбило окно, повредило стены, потолок и мебель.
36-летний хозяин квартиры сначала уверял, что о причинах пожара ему неизвестно. Однако позже эксперты установили, что к происшествию привела детонация боеприпаса. В день пожара мужчина выпил и по неосторожности привёл гранату в действие. Он успел укрыться на кухне до того, как она взорвалась.
Теперь белгородцу грозит от шести до восьми лет колонии. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.