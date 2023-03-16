В Курске петербуржца обвиняют в участии в запрещённом «Правом секторе»*

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Уроженца Санкт-Петербурга в Курске обвинили в экстремизме. Мужчина якобы входил в экстремистскую украинскую организацию «Правый сектор»* и выполнял задания от её руководителя.
Дело в отношении петербуржца рассматривает Ленинский райсуд Курска. Обвиняют россиянина ещё в нескольких преступлениях: незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия или боеприпасов, участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, в целях, противоречащих интересам РФ.
Во время судебного заседания огласили обвинительное заключение и допросили свидетелей. Свою вину в указанных преступлениях обвиняемый отрицает.
Напомним, в декабре прошлого года троих белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев. Они получили различные сроки в колонии — от трёх до 12 лет.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ