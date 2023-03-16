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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

В Курске петербуржца обвиняют в участии в запрещённом «Правом секторе»*

16 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
Уроженца Санкт-Петербурга обвинили в экстремизме. Дело уже рассматривает суд. Обвиняемый свою вину отрицает, сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

Уроженца Санкт-Петербурга в Курске обвинили в экстремизме. Мужчина якобы входил в экстремистскую украинскую организацию «Правый сектор»* и выполнял задания от её руководителя.

Дело в отношении петербуржца рассматривает Ленинский райсуд Курска. Обвиняют россиянина ещё в нескольких преступлениях: незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия или боеприпасов, участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, в целях, противоречащих интересам РФ.

Во время судебного заседания огласили обвинительное заключение и допросили свидетелей. Свою вину в указанных преступлениях обвиняемый отрицает.

Напомним, в декабре прошлого года троих белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев. Они получили различные сроки в колонии — от трёх до 12 лет.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Троих молодых белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев
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#Наталья Корявых#Суд#Общество#Курская область#Экстремизм#Обвинение
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