В Белгородской области выпадет мокрый снег

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
17 марта на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью и днём выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. В ночное время от -1 ˚С до +4 ˚С. Днём +3…+8 ˚С.
Ночью в Белгороде температура опустится до +3 ˚С, пройдёт небольшой дождь. Днём — до +6 ˚С и без осадков. В субботу, 18 марта, дождя и снега не предвидится. Ночью +1 ˚С, днём +6 ˚С. В воскресенье ожидается такая же погода, только днём пройдёт небольшой дождь.
С понедельника, 20 марта, в областном центре ожидается потепление. Ночью +2 ˚С, днём воздух прогреется до +8 ˚С. Во вторник и среду синоптики обещают температуру выше +10 ˚С в дневное время.