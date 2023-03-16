В Белгородской области выпадет мокрый снег

Ночью в Белгороде температура опустится до +3 ˚С, пройдёт небольшой дождь. Днём — до +6 ˚С и без осадков. В субботу, 18 марта, дождя и снега не предвидится. Ночью +1 ˚С, днём +6 ˚С. В воскресенье ожидается такая же погода, только днём пройдёт небольшой дождь.