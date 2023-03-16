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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Белгородской области выпадет мокрый снег

16 марта 2023, 13:22
Фото: 1MI
Осадки в виде мокрого снега и дождя обещают белгородцам 17 марта. Местами ожидается туман, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

17 марта на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью и днём выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. В ночное время от -1 ˚С до +4 ˚С. Днём +3…+8 ˚С.

Ночью в Белгороде температура опустится до +3 ˚С, пройдёт небольшой дождь. Днём — до +6 ˚С и без осадков. В субботу, 18 марта, дождя и снега не предвидится. Ночью +1 ˚С, днём +6 ˚С. В воскресенье ожидается такая же погода, только днём пройдёт небольшой дождь.

С понедельника, 20 марта, в областном центре ожидается потепление. Ночью +2 ˚С, днём воздух прогреется до +8 ˚С. Во вторник и среду синоптики обещают температуру выше +10 ˚С в дневное время.

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#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород#Мокрый снег#Дождь
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