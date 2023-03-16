В Белгородской области отремонтируют 3,7 км дорог к медучреждениям

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году планируется обновить 107 км дорог региона. Из них 3,7 км — участки, ведущие к медицинским учреждениям.
В Белгороде отремонтируют дорогу к поликлинике МВД на улице Губкина. Новые светофоры установят напротив областного военкомата, в районе дома № 16в. На перекрёстке с улицей Королёва и в районе поликлиники заменят светофоры. Также появятся дополнительные остановки общественного транспорта.
В Хотмыжске Борисовского района отремонтируют 600 метров полотна дороги, ведущей к офису семейного врача. Сделают тротуары и парковочные места. Для безопасности установят искусственные неровности и ограждения.
Отремонтируют 2 км дороги к офису семейного врача в Александровке Шебекинского горокруга. Здесь планируют исправить основание, заменить два слоя асфальтобетона, укрепить обочины, отремонтировать остановку, построить почти 1 км тротуаров, установить ограждение.
Всего в 2023 году в регионе по нацпроекту в нормативное состояние планируют привести восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений. На эти цели выделили 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд — из федерального бюджета. Работы должны завершить к 15 июля.
Пока в регионе продолжается ямочный ремонт дорог. В планах — провести работы на площади в 100 тысяч квадратных метров.