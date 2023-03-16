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В Белгородской области отремонтируют 3,7 км дорог к медучреждениям

16 марта 2023, 13:59
Фото: 1MI
Отремонтируют дороги, ведущие к поликлинике МВД в Белгороде, офисам семейного врача в Хотмыжске Борисовского района и в Александровке Шебекинского горокруга, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы пройдут по профильному нацпроекту.
Сюжет
Дороги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году планируется обновить 107 км дорог региона. Из них 3,7 км — участки, ведущие к медицинским учреждениям.

В Белгороде отремонтируют дорогу к поликлинике МВД на улице Губкина. Новые светофоры установят напротив областного военкомата, в районе дома № 16в. На перекрёстке с улицей Королёва и в районе поликлиники заменят светофоры. Также появятся дополнительные остановки общественного транспорта.

В Хотмыжске Борисовского района отремонтируют 600 метров полотна дороги, ведущей к офису семейного врача. Сделают тротуары и парковочные места. Для безопасности установят искусственные неровности и ограждения.

Отремонтируют 2 км дороги к офису семейного врача в Александровке Шебекинского горокруга. Здесь планируют исправить основание, заменить два слоя асфальтобетона, укрепить обочины, отремонтировать остановку, построить почти 1 км тротуаров, установить ограждение.

Всего в 2023 году в регионе по нацпроекту в нормативное состояние планируют привести восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений. На эти цели выделили 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд — из федерального бюджета. Работы должны завершить к 15 июля.

Пока в регионе продолжается ямочный ремонт дорог. В планах — провести работы на площади в 100 тысяч квадратных метров.

В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог
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#Ольга Аксёнова#Дороги#Нацпроект#Медучреждения#Ремонт#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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