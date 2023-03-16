В Белгородской области отремонтируют 3,7 км дорог к медучреждениям

Всего в 2023 году в регионе по нацпроекту в нормативное состояние планируют привести восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений. На эти цели выделили 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд — из федерального бюджета. Работы должны завершить к 15 июля.