Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
Межмузейную выставку о создании и развитии русских крепостей на протяжении трёх столетий этой весной представят в музее «Смоленская крепость» в Донецкой Народной Республике. На выставке покажут чертежи, планы, схемы и графические реконструкции укреплений.
Однако специалисты музея на этом останавливаться не будут: они хотят представить выставку и в других регионах России. В том числе и в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
Освоение территории Новороссии, постепенное выстраивание российского цивилизационного каркаса было важным историческим процессом. Воронеж и Белгород, основанные в XVI веке как пограничные крепости, передали историческую эстафету Бахмуту и Славянску, Таганрогу и Херсону. Территория четырех регионов России представляет яркий пример формирования и развития традиций русской фортификационной школы, в том числе основных принципов бастионной фортификации.
сообщил ТАСС директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.
Отметим, что Смоленская крепостная стена была построена на рубеже XVI–XVII веков. На протяжении многих столетий Смоленская крепость была одним из главных форпостов. Спустя века сохранились лишь 18 из 38 башен. Общая сохранившаяся протяжённость стены порядка 3 км.