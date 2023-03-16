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Published Сегодня, 09:45

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В Белгородской области из 36 населённых пунктов эвакуировали 3,5 тыс. человек

16 марта 2023, 09:45
Фото: 1MI

Жильё для эвакуированных из приграничья людей купят в Белгороде и шести районах

Статистику изданию Go31 озвучили в региональном правительстве. Новое жильё для людей из приграничья, помимо Белгорода, готовы подобрать в Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.
Сюжет
Жилье

Жильё для эвакуированных из приграничья семей в регионе приобретут в Белгороде и шести районах. Речь идёт, помимо областного центра, о Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.

Белгородцы выбирают жильё для переселения в специальном каталоге МКД и ИЖС. Вместе с муниципальными комиссиями люди оценивают варианты и бронируют их.

В то же время в региональном правительстве не уточнили, сколько денег было потрачено на временное размещение эвакуированных белгородцев. Чиновники отметили, что это информация для служебного пользования.

Помимо этого, в областном правительстве заявили изданию, что «к 10 марта этого года из 36 населённых пунктов региона был эвакуирован 3521 местный житель».

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья. Отметим, что на выбор предоставляется уже готовое жильё или находящееся в процессе строительства. Семьи могут выбрать между домом и квартирой.

В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
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#Ольга Аксёнова#Приграничье#Эвакуированные#Переселение#Жилье#Общество#Белгородская область
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