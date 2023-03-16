В Белгородской области хотят изменить закон о гражданской обороне

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Белгородской области может измениться региональное законодательство по гражданской обороне. Закон планируют привести в соответствие с федеральным. Вопрос обсуждался на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности 16 марта.
Законопроект об изменениях внёс депутат облдумы Сергей Попов. Председатель комитета Фёдор Сулим отметил, что проект разработали для того, чтобы региональное законодательство соответствовало федеральному.
Среди новых полномочий, если закон примут, будут реконструкция технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, своевременное оповещения населения. Эти корректировки необходимо отразить и в статье 5 областного закона о гражданской обороне, считают депутаты.