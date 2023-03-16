Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Белгороде пройдёт трёхдневный фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0». Горожан приглашают принять участие в мероприятии в культурном центре «Октябрь» и в ЦМИ. Стартует фестиваль 24 марта, а завершится 26 марта.
Открытие фестиваля пройдёт в Центре молодёжных инициатив. В первый день мероприятия состоятся несколько спектаклей и их открытое обсуждение. 25 марта для участников проведут два мастер-класса, а на сцене также покажут спектакли.
В последний день фестиваля организуют мастер-класс и перформанс. Также запланирована лекция от режиссёра Оксаны Погребняк о современном театре. Закрытие фестиваля пройдёт в «Октябре».
Подробнее — в афише ниже.