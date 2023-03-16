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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Белгороде пройдёт трёхдневный фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0»

16 марта 2023, 11:55
Фото: группа «Запись на фестиваль "Наш кислород"» в соцсети
Мероприятие стартует в пятницу, 24 марта, и закончится 26 марта. Программу фестиваля опубликовали в группе «Наш кислород» ВК.
Сюжет
Театр

В Белгороде пройдёт трёхдневный фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0». Горожан приглашают принять участие в мероприятии в культурном центре «Октябрь» и в ЦМИ. Стартует фестиваль 24 марта, а завершится 26 марта.

Открытие фестиваля пройдёт в Центре молодёжных инициатив. В первый день мероприятия состоятся несколько спектаклей и их открытое обсуждение. 25 марта для участников проведут два мастер-класса, а на сцене также покажут спектакли.

В последний день фестиваля организуют мастер-класс и перформанс. Также запланирована лекция от режиссёра Оксаны Погребняк о современном театре. Закрытие фестиваля пройдёт в «Октябре».

Подробнее — в афише ниже.

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