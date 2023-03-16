Центр Белгорода останется без крупного супермаркета

Один из магазинов «Европа» в Белгороде закроют 17 марта

Руководство супермаркета и арендодатели так и не смогли договориться. Закрытие магазина планируется 17 марта. На его месте могут открыть другую торговую точку, рассказал мэр города Валентин Демидов в ходе прямой линии.