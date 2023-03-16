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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Центр Белгорода останется без крупного супермаркета

16 марта 2023, 08:31
Фото: Яндекс.Карты

Один из магазинов «Европа» в Белгороде закроют 17 марта

Руководство супермаркета и арендодатели так и не смогли договориться. Закрытие магазина планируется 17 марта. На его месте могут открыть другую торговую точку, рассказал мэр города Валентин Демидов в ходе прямой линии.

Магазин «Европа», расположенный по улице Пугачёва, закроется 17 марта. Это связано с тем, что руководство магазина и владельцы помещения не пришли к согласию.

По словам главы администрации города Валентина Демидова, арендодатель ещё не определился, как будет распоряжаться освободившейся площадью. Однако уже имеется предложение от торговой сети.

Демидов отметил, что власти не могут вмешиваться в предпринимательские отношения.

Ранее жители этого района просили не закрывать магазин «Европа». Люди боялись, что останутся без аптек и торговых точек поблизости.

До этого в Белгороде закрылся единственный гипермаркет «Карусель». Руководство сети пояснило, что всё дело в низкой эффективности.

История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
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#Ольга Аксёнова#Европа#Супермаркет#Магазин#Закрытие#Арендодатель#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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