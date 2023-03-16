Центр Белгорода останется без крупного супермаркета

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Магазин «Европа», расположенный по улице Пугачёва, закроется 17 марта. Это связано с тем, что руководство магазина и владельцы помещения не пришли к согласию.
По словам главы администрации города Валентина Демидова, арендодатель ещё не определился, как будет распоряжаться освободившейся площадью. Однако уже имеется предложение от торговой сети.
Демидов отметил, что власти не могут вмешиваться в предпринимательские отношения.
Ранее жители этого района просили не закрывать магазин «Европа». Люди боялись, что останутся без аптек и торговых точек поблизости.
До этого в Белгороде закрылся единственный гипермаркет «Карусель». Руководство сети пояснило, что всё дело в низкой эффективности.