«Тихие соседи» и год без шума самолётов: жизнь возле аэропорта в Белгороде

Также в микрорайоне работают автовокзал и аэропорт. Однако последний с февраля 2022 года временно приостановил свою работу. 24 февраля из города должны были улететь три самолета в Москву и в Санкт-Петербург. Однако полёты над южным воздушным пространством запретили. Сообщалось, что ограничения в полётах продлятся до 2 марта, прошёл уже год, но гражданские самолёты по-прежнему не летают. Сейчас из города можно уехать только на поезде или автобусе.