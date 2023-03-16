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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

«Тихие соседи» и год без шума самолётов: жизнь возле аэропорта в Белгороде

16 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI

Стоит ли выбирать для жизни район аэропорта в Белгороде

Район аэропорта находится в северной части Белгорода. Эту часть города начали застраивать в послевоенное время. В микрорайоне находится аэропорт, старое кладбище и большое количество торговых центров. О жизни в этой части города читайте в материале Бел.Ру.

Транспортная доступность

К району аэропорта ведёт одна из основных улиц Белгорода — проспект Богдана Хмельницкого. До микрорайона ходят порядка 30 маршрутов.

Известно, что с 1 января в городе также появилось несколько новых маршрутов до аэропорта:

  • № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности». Теперь белгородцы могут доехать от автовокзала до детской областной больницы;
  • № 53 «Аэропорт — мкр Юго-Западный 2.1/2.4». Маршрут появился для доставки жителей мкр Юго-Западный 2.1 и 2.4 до аэропорта;
  • № 53 «Аэропорт — мкр Юго-Западный 2.1/2.4». Маршрут появился для доставки жителей мкр Юго-Западный 2.1 и 2.4 до аэропорта;
  • № 54 «Аэропорт — мкр Юго-Западный 2.5/2.2». Автобусы курсируют от мкр Юго-Западный 2.2, 2.4 и 2.5 до аэропорта;
  • № 56 «Аэропорт — ул. Садовая — БГТУ — ул. Есенина». Это ночной маршрут, который не пользуется популярностью. Движение автобусов идёт по улицам: Белгородский проспект, Вокзальная, Гражданский пр., Победы, пр. Ватутина, 5 Августа, Щорса, Губкина, Будённого, Есенина, б-р Юности.

Инфраструктура

В районе аэропорта сосредоточено большое количество крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания. Одни из самых основных — «РИО» и «Мега Гринн». В торговых центрах находятся кинотеатры, общепиты, ночные клубы, торговые точки.

Помимо этого, в микрорайоне расположено достаточно большое количество «Магнитов» и «Пятёрочек», а также другие продуктовые магазины. Кроме того, в границах района находится три фитнес-центра.

В районе находится общеобразовательные школы №29, школа №27, школа №7. Также на территории расположено семь детских садов, в том числе дошкольное учреждение комбинированного вида. Недалеко от района аэропорта находится инфекционная больница и два медицинских центра, в четырёх километрах от аэропорта расположена областная больница.

Также в микрорайоне работают автовокзал и аэропорт. Однако последний с февраля 2022 года временно приостановил свою работу. 24 февраля из города должны были улететь три самолета в Москву и в Санкт-Петербург. Однако полёты над южным воздушным пространством запретили. Сообщалось, что ограничения в полётах продлятся до 2 марта, прошёл уже год, но гражданские самолёты по-прежнему не летают. Сейчас из города можно уехать только на поезде или автобусе.

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Из исторического в границах района находится старое кладбище «Ячнево». Кладбище открылось в 1967 году. «Тихие соседи» проживают рядом с автосалонами, частным сектором и гаражами. Напомним, что в конце апреля прошлого года на кладбище Ячнево подростки разрушили более 20 надгробий. В тот же день вандалов разыскала полиция.

Экология

Основной источник загрязнения в данном районе — аэропорт. Шум от прилетающих самолётов вряд ли нравился жителям ближайших домов. Также на территории находится несколько промышленных предприятий. Ситуацию сглаживает соседство с Монастырским лесом. По данным сайта «Культурный регион», лес является заповедником, в котором живут редкие виды растений и животных. На территории леса оборудована купель.

Фото: 2gis.ru

Недвижимость

Район застроен многоэтажками и частными домами. Согласно данным сайта объявлений, в микрорайоне в основном продаётся вторичное жильё. К примеру, цены на двухкомнатные квартиры варьируются от 3 до 6 млн рублей.

Кроме того, мы нашли объявления о продаже частных домов в микрорайоне. К примеру, дом площадью 70 кв.м продаётся за 5,5 млн рублей. На территории есть огород. Другой дом площадью 60 кв.м продаётся за 6 млн рублей. На участке есть сад с плодовыми деревьями.

Напомним, что мы также рассказали о преимуществах жизни на Харгоре, а также изучили условия жизни на Крейде и Спутнике. Помимо этого, мы рассказали о плюсах и минусах жизни в микрорайоне Савино, проанализировали район Новая жизнь и в Старый город.

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#Алина Харина#Белгородский аэропорт#Недвижимости#Инфраструктура#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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