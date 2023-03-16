«Тихие соседи» и год без шума самолётов: жизнь возле аэропорта в Белгороде

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
К району аэропорта ведёт одна из основных улиц Белгорода — проспект Богдана Хмельницкого. До микрорайона ходят порядка 30 маршрутов.
Известно, что с 1 января в городе также появилось несколько новых маршрутов до аэропорта:
В районе аэропорта сосредоточено большое количество крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания. Одни из самых основных — «РИО» и «Мега Гринн». В торговых центрах находятся кинотеатры, общепиты, ночные клубы, торговые точки.
Помимо этого, в микрорайоне расположено достаточно большое количество «Магнитов» и «Пятёрочек», а также другие продуктовые магазины. Кроме того, в границах района находится три фитнес-центра.
В районе находится общеобразовательные школы №29, школа №27, школа №7. Также на территории расположено семь детских садов, в том числе дошкольное учреждение комбинированного вида. Недалеко от района аэропорта находится инфекционная больница и два медицинских центра, в четырёх километрах от аэропорта расположена областная больница.
Также в микрорайоне работают автовокзал и аэропорт. Однако последний с февраля 2022 года временно приостановил свою работу. 24 февраля из города должны были улететь три самолета в Москву и в Санкт-Петербург. Однако полёты над южным воздушным пространством запретили. Сообщалось, что ограничения в полётах продлятся до 2 марта, прошёл уже год, но гражданские самолёты по-прежнему не летают. Сейчас из города можно уехать только на поезде или автобусе.
Из исторического в границах района находится старое кладбище «Ячнево». Кладбище открылось в 1967 году. «Тихие соседи» проживают рядом с автосалонами, частным сектором и гаражами. Напомним, что в конце апреля прошлого года на кладбище Ячнево подростки разрушили более 20 надгробий. В тот же день вандалов разыскала полиция.
Основной источник загрязнения в данном районе — аэропорт. Шум от прилетающих самолётов вряд ли нравился жителям ближайших домов. Также на территории находится несколько промышленных предприятий. Ситуацию сглаживает соседство с Монастырским лесом. По данным сайта «Культурный регион», лес является заповедником, в котором живут редкие виды растений и животных. На территории леса оборудована купель.
Район застроен многоэтажками и частными домами. Согласно данным сайта объявлений, в микрорайоне в основном продаётся вторичное жильё. К примеру, цены на двухкомнатные квартиры варьируются от 3 до 6 млн рублей.
Кроме того, мы нашли объявления о продаже частных домов в микрорайоне. К примеру, дом площадью 70 кв.м продаётся за 5,5 млн рублей. На территории есть огород. Другой дом площадью 60 кв.м продаётся за 6 млн рублей. На участке есть сад с плодовыми деревьями.