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Стойленские железнодорожники отрабатывают навыки безопасного вождения на тренажере

16 марта 2023, 12:13
Фото: Федор Колыхалов
В цехе железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) установили современный тренажерный комплекс для изучения устройства и работы тормозной системы локомотива.

Это позволит отработать навыки управления тормозным оборудованием при нестандартных ситуациях в пути следования. В течение года обучение на новом тренажере пройдут все члены локомотивных бригад.

Тренажерный комплекс представляет собой пневматическое оборудование грузового локомотива: узлы, агрегаты, трубопроводы, воздушные резервуары, а также включает в себя микропроцессорный контроллер, манометры и датчики, идентичные расположенным в кабине тягового агрегата. Мультимедийный модуль, установленный на тренажере, позволяет демонстрировать трехмерные изображения оборудования и обучающие видеолекции.

«Тренажерный комплекс предназначен для профессиональной подготовки и повышения квалификации локомотивных бригад в условиях, максимально приближенных к реальности. Система позволяет нам самостоятельно моделировать тестовые задания, сохранять и анализировать результаты их выполнения. С ее помощью машинисты и помощники машиниста отработают точные действия в аварийных и нештатных ситуациях. До конца года обучение пройдут порядка 500 сотрудников цеха. Это повысит их профессионализм и безопасность движения на железной дороге», — комментирует Александр Кузев, специалист участка по эксплуатации локомотивов ЦЖДТ Стойленского ГОКа.

До конца года в цехе железнодорожного транспорта предприятия будут установлены еще два современных тренажера-симулятора для обучения управлением железнодорожным составом. Комплексы имитируют кабины локомотивов тягового агрегата и тепловоза, это обеспечивает полное погружение в реальный рабочий процесс, что даст возможность в безопасных условиях освоить тонкости управления ж. д.-техникой.

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#Стойленский ГОКа#Тренажёр#Навыки#Вождение#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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