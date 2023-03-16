Стойленские железнодорожники отрабатывают навыки безопасного вождения на тренажере

«Тренажерный комплекс предназначен для профессиональной подготовки и повышения квалификации локомотивных бригад в условиях, максимально приближенных к реальности. Система позволяет нам самостоятельно моделировать тестовые задания, сохранять и анализировать результаты их выполнения. С ее помощью машинисты и помощники машиниста отработают точные действия в аварийных и нештатных ситуациях. До конца года обучение пройдут порядка 500 сотрудников цеха. Это повысит их профессионализм и безопасность движения на железной дороге», — комментирует Александр Кузев, специалист участка по эксплуатации локомотивов ЦЖДТ Стойленского ГОКа.