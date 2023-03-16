Стало известно, почему строительная компания подала в суд на мэрию Белгорода

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
6 марта стало известно, что АО «Домостроительная компания» подало исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области.
14 марта исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу.
Согласно документам, размещённым на сайте суда, ДСК требует внести изменения в договор аренды земельного участка. Договор был заключен в декабре 2005 года между муниципальным образованием и строительной компанией. ДСК планирует продлить договор аренды до 2027 года. В настоящей редакции договора указана дата до 31 декабря 2010 года.
Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, о каком земельном участке идёт речь, редакция Бел.Ру готовит официальные запросы в мэрию Белгорода и «Домостроительную компанию».
Отметим, что предварительное судебное заседание по делу назначено на 3 мая.
Напомним, что 9 января текущего года единоличным владельцем компании ООО ДСК стал Максим Егоров. Ранее у компании было ещё три совладельца. ДСК занимается строительством жилых и нежилых зданий.