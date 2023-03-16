Стало известно, почему строительная компания подала в суд на мэрию Белгорода

Согласно документам, размещённым на сайте суда, ДСК требует внести изменения в договор аренды земельного участка. Договор был заключен в декабре 2005 года между муниципальным образованием и строительной компанией. ДСК планирует продлить договор аренды до 2027 года. В настоящей редакции договора указана дата до 31 декабря 2010 года.