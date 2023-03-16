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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:58

Спортсменов из Беларуси ждут на турнире по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области

16 марта 2023, 12:44
Фото: Bel.ru
Организатор соревнований Иван Рудавин рассказал, что в этом году на всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» приедут гости из многих регионов страны. Кроме того, ожидаются спортсмены из Беларуси.

По словам представителя Белгородской федерации стрельбы из лука и организатора турнира Ивана Рудавина, в этом году география турнира охватит порядка 30 регионов. Так, заявку на участие подали уже более 200 человек, в том числе из Оренбурга, Татарстана, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Беларуси.

Мы не только проводим турнир — мы ещё развиваем туристический потенциал региона. Каким образом? Мы составляем анкету для всех участников, там будут факты о нашем регионе. Заполняя её, они будут узнавать что-то новое об области.
Иван Рудавин

Организатор добавил, что проведение турнира поддержали в министерстве общественных коммуникаций области — на «Большую охоту» выделили порядка 470 тыс. рублей.

Отметим, что в этом году турнир перенесли из Шебекино под Старый Оскол — из соображений безопасности. 

Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука перенесли в Старый Оскол из-за СВО
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