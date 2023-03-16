Спортсменов из Беларуси ждут на турнире по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области

По словам представителя Белгородской федерации стрельбы из лука и организатора турнира Ивана Рудавина, в этом году география турнира охватит порядка 30 регионов. Так, заявку на участие подали уже более 200 человек, в том числе из Оренбурга, Татарстана, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Беларуси.