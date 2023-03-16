Спортсменов из Беларуси ждут на турнире по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам представителя Белгородской федерации стрельбы из лука и организатора турнира Ивана Рудавина, в этом году география турнира охватит порядка 30 регионов. Так, заявку на участие подали уже более 200 человек, в том числе из Оренбурга, Татарстана, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Беларуси.
Мы не только проводим турнир — мы ещё развиваем туристический потенциал региона. Каким образом? Мы составляем анкету для всех участников, там будут факты о нашем регионе. Заполняя её, они будут узнавать что-то новое об области.
Иван Рудавин
Организатор добавил, что проведение турнира поддержали в министерстве общественных коммуникаций области — на «Большую охоту» выделили порядка 470 тыс. рублей.
Отметим, что в этом году турнир перенесли из Шебекино под Старый Оскол — из соображений безопасности.