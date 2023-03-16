Спасатели получили новый служебный автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча

«Сегодня работа белгородских спасателей сопряжена с повышенным риском. Чтобы быть готовым к этому, необходимо иметь различное спецоборудование и технические средства. Фонд „Поколение“ и дальше будет активно сотрудничать с областным управлением МЧС, его структурными подразделениями. Мы гордимся нашими спасателями, потому что, как и наш фонд, они первыми приходят на помощь людям»,— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.