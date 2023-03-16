Спасатели получили новый служебный автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
С 24 февраля прошлого года белгородские спасатели работают в режиме повышенной готовности. По итогам 2022 года главное управление МЧС России по Белгородской области признано лучшим в стране, более 20 сотрудников управления представлены к награде.
«В регионе активно проводится работа по обновлению материально-технической базы спасателей. В этом году мы заканчиваем трёхлетнюю программу по обеспечению руководителей структурных подразделений нашего управления служебным транспортом. Это позволит командирам оперативно выезжать в места чрезвычайных или дорожно-транспортных происшествий для оценки ситуации и координации работы по их устранению»,— рассказал начальник Главного регионального управления МЧС РФ Сергей Потапов.
На протяжении 12 лет фонд Андрея Скоча и региональное МЧС связывает плодотворное сотрудничество. На средства фонда было приобретено аварийно-спасательное и компьютерное спецоборудование, а также мобильные пункты связи.
Кроме того, закуплено около 30 автомобилей различного назначения для пожарно-спасательных гарнизонов области. Так, в августе прошлого года оперативно-служебный автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча пополнил автопарк пожарной части села Дмитриевка Старооскольского горокруга.
«Сегодня работа белгородских спасателей сопряжена с повышенным риском. Чтобы быть готовым к этому, необходимо иметь различное спецоборудование и технические средства. Фонд „Поколение“ и дальше будет активно сотрудничать с областным управлением МЧС, его структурными подразделениями. Мы гордимся нашими спасателями, потому что, как и наш фонд, они первыми приходят на помощь людям»,— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.