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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Спасатели получили новый служебный автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча

16 марта 2023, 12:09
Фото: Фонд "Поколение"
Автопарк окружного управления по делам ГО и ЧС пополнился новой «Ладой Грантой» для оперативно-служебной деятельности.
Сюжет
МЧС

С 24 февраля прошлого года белгородские спасатели работают в режиме повышенной готовности. По итогам 2022 года главное управление МЧС России по Белгородской области признано лучшим в стране, более 20 сотрудников управления представлены к награде.

«В регионе активно проводится работа по обновлению материально-технической базы спасателей. В этом году мы заканчиваем трёхлетнюю программу по обеспечению руководителей структурных подразделений нашего управления служебным транспортом. Это позволит командирам оперативно выезжать в места чрезвычайных или дорожно-транспортных происшествий для оценки ситуации и координации работы по их устранению»,— рассказал начальник Главного регионального управления МЧС РФ Сергей Потапов.

Фото: Фонд "Поколение"

На протяжении 12 лет фонд Андрея Скоча и региональное МЧС связывает плодотворное сотрудничество. На средства фонда было приобретено аварийно-спасательное и компьютерное спецоборудование, а также мобильные пункты связи.

Кроме того, закуплено около 30 автомобилей различного назначения для пожарно-спасательных гарнизонов области. Так, в августе прошлого года оперативно-служебный автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча пополнил автопарк пожарной части села Дмитриевка Старооскольского горокруга.

«Сегодня работа белгородских спасателей сопряжена с повышенным риском. Чтобы быть готовым к этому, необходимо иметь различное спецоборудование и технические средства. Фонд „Поколение“ и дальше будет активно сотрудничать с областным управлением МЧС, его структурными подразделениями. Мы гордимся нашими спасателями, потому что, как и наш фонд, они первыми приходят на помощь людям»,— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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