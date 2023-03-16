СМИ: два вагона поезда повреждены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 08:52
Два вагона поезда пострадали после ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщают СМИ. Повреждения получили 21 окно и обшивка. Помимо этого, сообщается о перебитом проводе ЛЭП и образовавшей воронке глубиной 20 см на месте происшествия.
Обошлось без пострадавших. На график движения поездов происшествие не повлияло.
Оба источника предполагают, что удар ВСУ нанесли со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области.
Ночью 16 марта ПВО сбила над Белгородом две ракеты. Пострадало несколько зданий, в том числе административных. Фото последствий обстрела можно увидеть в материале «Бел.Ру».