СМИ: два вагона поезда повреждены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Два вагона поезда пострадали после ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщают СМИ. Повреждения получили 21 окно и обшивка. Помимо этого, сообщается о перебитом проводе ЛЭП и образовавшей воронке глубиной 20 см на месте происшествия.