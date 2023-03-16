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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 08:52

СМИ: два вагона поезда повреждены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

16 марта 2023, 07:21
Фото: 1MI

Вагоны поезда получили повреждения после удара ВСУ по Белгороду

Из-за обстрела со стороны Украины повреждены обшивка и 21 окно двух вагонов поезда. Помимо этого, на месте происшествия образовалась воронка, сообщают Telegram-каналы SHOT и Baza.

Два вагона поезда пострадали после ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщают СМИ. Повреждения получили 21 окно и обшивка. Помимо этого, сообщается о перебитом проводе ЛЭП и образовавшей воронке глубиной 20 см на месте происшествия.

Обошлось без пострадавших. На график движения поездов происшествие не повлияло.

Оба источника предполагают, что удар ВСУ нанесли со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области.

Ночью 16 марта ПВО сбила над Белгородом две ракеты. Пострадало несколько зданий, в том числе административных. Фото последствий обстрела можно увидеть в материале «Бел.Ру».

Ночью система ПВО сбила две ракеты в Белгороде
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Поезд#Повреждения#Воронка#Происшествия#Новости Белгорода#СВО#Обстрел#Белгородская область#Белгород
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