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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Силовики проверяют информацию о появлении группы вооружённых лиц в Орловской области

16 марта 2023, 11:43
Фото: 1MI
На территории одного из районов региона якобы находится группа вооружённых лиц. Данные проверяются силовиками, пишет «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

Орловцев предупредили о группе вооружённых лиц в одном из районов региона. Пока эта информация не подтверждается и проверяется местными силовыми структурами. О результатах проверки губернатор Андрей Клычков пообещал уведомить жителей области дополнительно.

«Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Также в издании уточняют, что орловцы в соцсетях пишут о том, что в некоторых районах стоят усиленные группы полиции в камуфляже, бронежилетах и с оружием. По словам очевидцев, правоохранители останавливают машины, проверяют их и «кого-то ищут».

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#Наталья Корявых#Происшествия#Силовики#Орловская область#Андрей Клычков#Полиция#Поиск#Вооружённые лица
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