Силовики проверяют информацию о появлении группы вооружённых лиц в Орловской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Орловцев предупредили о группе вооружённых лиц в одном из районов региона. Пока эта информация не подтверждается и проверяется местными силовыми структурами. О результатах проверки губернатор Андрей Клычков пообещал уведомить жителей области дополнительно.
«Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Также в издании уточняют, что орловцы в соцсетях пишут о том, что в некоторых районах стоят усиленные группы полиции в камуфляже, бронежилетах и с оружием. По словам очевидцев, правоохранители останавливают машины, проверяют их и «кого-то ищут».