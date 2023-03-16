Силовики проверяют информацию о появлении группы вооружённых лиц в Орловской области

Также в издании уточняют, что орловцы в соцсетях пишут о том, что в некоторых районах стоят усиленные группы полиции в камуфляже, бронежилетах и с оружием. По словам очевидцев, правоохранители останавливают машины, проверяют их и «кого-то ищут».