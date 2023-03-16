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Published Сегодня, 13:34

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Роллердром в Белгороде откроют ко Дню защиты детей

16 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI

Белгородцы посетили ледовые катки более 140 тысяч раз за зимний сезон

В областном центре потеплело, поэтому ледовые катки решили закрыть, сообщили в городской администрации. Тем временем рабочие уже начинают подготовку к открытию роллердрома. Объект запустят к летнему сезону.

В Белгороде закрывают ледовые катки. Это связано с весенней погодой. В областном центре уже потеплело.

Как отметили в мэрии, Белгорблагоустройство открыло ледовые дорожки в Центральном парке на неделю раньше. За более чем три месяца работы белгородцы посетили их свыше 80 тыс. раз. Машина по заливке льда за сезон проехала около 22 км, выполняя в среднем по шесть рейсов в день.

Теперь рабочие готовят площадку под устройство роллердрома. Открыть его планируют ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

В мэрии напомнили, что в декабре 2022 года впервые за долгое время открылся Есенинский каток. Там белгородцы прокатились порядка 60 тыс. раз.

Каток в Центральном парке Белгорода планируют сохранить до весны
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