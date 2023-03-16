Роллердром в Белгороде откроют ко Дню защиты детей

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Белгороде закрывают ледовые катки. Это связано с весенней погодой. В областном центре уже потеплело.
Как отметили в мэрии, Белгорблагоустройство открыло ледовые дорожки в Центральном парке на неделю раньше. За более чем три месяца работы белгородцы посетили их свыше 80 тыс. раз. Машина по заливке льда за сезон проехала около 22 км, выполняя в среднем по шесть рейсов в день.
Теперь рабочие готовят площадку под устройство роллердрома. Открыть его планируют ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня.
В мэрии напомнили, что в декабре 2022 года впервые за долгое время открылся Есенинский каток. Там белгородцы прокатились порядка 60 тыс. раз.