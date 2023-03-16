Роллердром в Белгороде откроют ко Дню защиты детей

Как отметили в мэрии, Белгорблагоустройство открыло ледовые дорожки в Центральном парке на неделю раньше. За более чем три месяца работы белгородцы посетили их свыше 80 тыс. раз. Машина по заливке льда за сезон проехала около 22 км, выполняя в среднем по шесть рейсов в день.