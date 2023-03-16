Рассмотрение жалобы на арест бывшего мэра Белгорода состоится 17 марта

Бывший глава Белгорода был задержан в аэропорту Москвы 6 марта, когда он пытался улететь в Узбекистан. Его подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью около 3 млн рублей. Антона Иванова уже заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.