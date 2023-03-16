Рассмотрение жалобы на арест бывшего мэра Белгорода состоится 17 марта

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Апелляционную жалобу на арест экс-мэра Белгорода Антона Иванова, подозреваемого во взятке, приняли к рассмотрению 14 марта. Рассмотрение жалобы состоится уже завтра, 17 марта, в Свердловском районном суде. Об этом сообщила адвокат Иванова Елена Палымова.
Бывший глава Белгорода был задержан в аэропорту Москвы 6 марта, когда он пытался улететь в Узбекистан. Его подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью около 3 млн рублей. Антона Иванова уже заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
По версии следствия, Антон Иванов, будучи гендиректором АО «БИК», получил взятку от коммерческих организаций взамен на выгодные условия займа на сумму более 50 млн рублей. По некоторым данным, задолженность по займу так и не была погашена.