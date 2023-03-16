Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:22

Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Рассмотрение жалобы на арест бывшего мэра Белгорода состоится 17 марта

16 марта 2023, 20:22
Фото: vk.com/anton_ivanov_1985
Рассматривать жалобу будет Свердловский районный суд, сообщила адвокат экс-мэра Елена Палымова.

Апелляционную жалобу на арест экс-мэра Белгорода Антона Иванова, подозреваемого во взятке, приняли к рассмотрению 14 марта. Рассмотрение жалобы состоится уже завтра, 17 марта, в Свердловском районном суде. Об этом сообщила адвокат Иванова Елена Палымова.

Бывший глава Белгорода был задержан в аэропорту Москвы 6 марта, когда он пытался улететь в Узбекистан. Его подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью около 3 млн рублей. Антона Иванова уже заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, Антон Иванов, будучи гендиректором АО «БИК», получил взятку от коммерческих организаций взамен на выгодные условия займа на сумму более 50 млн рублей. По некоторым данным, задолженность по займу так и не была погашена.

Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода ИвановаВячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона ИвановаБывшая жена экс-мэра Белгорода Иванова заявила, что купила спорное авто самаЗадержание экс-мэра Белгорода Антона Иванова: что известно на данный момент
#Александра Склярова#Арест#Апелляция#Уголовное дело#Происшествия#Белгород#Антон Иванов
Подпишитесь
Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области
Сегодня, 12:50
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Сегодня, 07:34
Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
Сегодня, 15:17
Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
Сегодня, 19:32
И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
Сегодня, 09:02
Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
Сегодня, 09:42