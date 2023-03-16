Прокуратура проверила историю с автобусом под Старым Осколом после публикации Бел.Ру

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Старооскольская городская прокуратура провела проверку после публикации Бел.Ру о том, что жители нескольких сёл городского округа остались без единственного автобуса из-за аварийного состояния дороги. Надзорное ведомство требует заменить дорожное полотно.
Речь идёт о рейсе Старый Оскол — Знаменка — Николаевка. Правоохранители установили, что ООО «ТрансАльянс» обеспечивает транспортное обслуживание Знаменки и Николаевки. Сёла включены в пригородный муниципальный маршрут дороги Шаталовка — Потудань. Обслуживает трассу ООО «Белдорстрой» на основании контракта.
20 января перевозчик решил отменить рейс из-за аварийного состояния дороги. Это привело к недовольству старооскольцев. Жители сёл остались без автобусного сообщения и не могли отправиться в больницу или в магазин за продуктами. После ямочного ремонта движение автобуса возобновилось, однако в прокуратуре решили, что этого недостаточно.
Согласно данным проверки, вопрос о финансировании затрат на ремонт дороги включили в государственную программу региона «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области». Только вот рассмотрят его в 2024 году.
Прокурор направил в Старооскольский горсуд административное исковое заявление к управлению дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области и потребовал полностью заменить дорожное полотно. Помимо этого, надзорное ведомство внесло представление в адрес ООО «Белдорстрой», указанного управления и УМВД по Старому Осколу в связи с их бездействием. Устранение нарушений теперь находится на контроле прокуратуры.