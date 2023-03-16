Прокуратура проверила историю с автобусом под Старым Осколом после публикации Бел.Ру

20 января перевозчик решил отменить рейс из-за аварийного состояния дороги. Это привело к недовольству старооскольцев. Жители сёл остались без автобусного сообщения и не могли отправиться в больницу или в магазин за продуктами. После ямочного ремонта движение автобуса возобновилось, однако в прокуратуре решили, что этого недостаточно.