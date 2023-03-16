«Представитель банка» или «Сын попал в ДТП»: как «разводят» белгородцев на деньги

Ещё одна схема — выманивание денег под предлогом возмещения убытков, причинённых в ДТП, либо оказания каких-либо медуслуг близким родственникам. Преступления совершаются в основном в отношении престарелых граждан. Мошенники звонят в ночное время, а затем происходит целое театральное представление, когда под видом родственника потерпевшему сообщают, что тот попал в ДТП и нужны деньги либо чтобы оплатить ущерб, либо загладить причинённый вред. После этого, придавая значимость своему разговору, злоумышленник переключает на лжесотрудников правоохранительных органов, которые убеждают, что средства нужно передать. Для передачи наличных нанимают курьеров (ранее пользовались услугами таксистов).