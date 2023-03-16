«Представитель банка» или «Сын попал в ДТП»: как «разводят» белгородцев на деньги

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По словам Баранова, форма обмана не меняется уже длительное время, при этом на «крючок» преступников попадается большое количество граждан. Среди основных схем совершения IT-преступлений — звонки гражданам под видом сотрудников банка.
Схемы во всех случаях примерно одинаковые. В вечернее время звонят неизвестные лица и сообщают, что-либо на имя человека оформляется кредит, либо с его счёта списываются средства. Потом человека переключают на другого «сотрудника» или лжеполицейского, которые сообщают, что необходимо выполнить определённый алгоритм действий — перечислить деньги на безопасный счёт. В результате воздействия методом социальной инженерии на потерпевших последние выполняют требования преступников и деньги переводятся на карты или расчётные счета мошенников.
Схема вывода денег достаточно сложная, требует больших усилий, связанных с получением необходимых разрешений. Поэтому в основном лица, которые это организовывают, находятся за пределами Белгородской области, а зачастую и за пределами Российской Федерации.
Юрий Баранов
Ещё одна схема — выманивание денег под предлогом возмещения убытков, причинённых в ДТП, либо оказания каких-либо медуслуг близким родственникам. Преступления совершаются в основном в отношении престарелых граждан. Мошенники звонят в ночное время, а затем происходит целое театральное представление, когда под видом родственника потерпевшему сообщают, что тот попал в ДТП и нужны деньги либо чтобы оплатить ущерб, либо загладить причинённый вред. После этого, придавая значимость своему разговору, злоумышленник переключает на лжесотрудников правоохранительных органов, которые убеждают, что средства нужно передать. Для передачи наличных нанимают курьеров (ранее пользовались услугами таксистов).
Действия по приёму-передаче денег также могут быть уголовно наказуемыми. С учётом осведомлённости нашей молодёжи в интернет-пространстве, все прекрасно знают, зачем берутся деньги, а потом переводятся.
Юрий Баранов
Наибольшие суммы денег похищаются под предлогом инвестирования, получения дополнительного заработка на биржах и инвестиционных площадках. Преступники создают программный продукт, который имитирует работу биржи. В итоге людей вводят в заблуждение и забирают достаточно крупные суммы.
В данных случаях одного алгоритма нет, отдельно называть эти площадки невозможно, потому что рынок достаточно большой и необходимо разъяснять гражданам, что прежде чем вы хотите вложить свои денежные средства в какой-то механизм получения дополнительно заработка необходимо, наверное, десять раз всё перепроверить.
Юрий Баранов
Четвёртая категория — различного рода покупки через Сеть.
Очень много фактов, когда лица, имеющие плохую кредитную историю, пытаются получить кредиты. Под этим предлогом преступники, обещая содействие в получении финансов, похищают средства.
Юрий Баранов
Судя по статистике, утечка персональной информации регулярно происходит из данных сайтов небольших компаний. В банках система безопасности работает хорошо — последние три года утечек не было.