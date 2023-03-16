Пожилой белгородец пострадал в автобусе по вине водителя УАЗа

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
68-летний пассажир автобуса пострадал по вине 66-летнего водителя УАЗа. Последний въехал в автобус при перестроении на проспекте Богдана Хмельницкого. Виновник с места ДТП скрылся, но его вскоре нашла полиция.
На улице Попова накануне утром водитель иномарки наехал на 59-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадала.
Ещё одно ДТП зафиксировали в Старом Осколе на дороге Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое. 59-летний водитель Daewoo Nexia при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Калиной». Пострадали 69-летний и 24-летний пассажиры иномарки.