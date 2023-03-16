Пожилой белгородец пострадал в автобусе по вине водителя УАЗа

Ещё одно ДТП зафиксировали в Старом Осколе на дороге Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое. 59-летний водитель Daewoo Nexia при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Калиной». Пострадали 69-летний и 24-летний пассажиры иномарки.