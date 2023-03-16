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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Пожилой белгородец пострадал в автобусе по вине водителя УАЗа

16 марта 2023, 10:15
Фото: 1MI
Водитель при перестроении въехал в пассажирский автобус и скрылся с места аварии. Вскоре его нашла полиция, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

68-летний пассажир автобуса пострадал по вине 66-летнего водителя УАЗа. Последний въехал в автобус при перестроении на проспекте Богдана Хмельницкого. Виновник с места ДТП скрылся, но его вскоре нашла полиция.

На улице Попова накануне утром водитель иномарки наехал на 59-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадала.

Ещё одно ДТП зафиксировали в Старом Осколе на дороге Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое. 59-летний водитель Daewoo Nexia при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Калиной». Пострадали 69-летний и 24-летний пассажиры иномарки.

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#ДТП#Город#Белгородская область#Белгород#Старооскольский горокруг#Авария#Водитель#Пешеход#Автобус#Наталья Корявых
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