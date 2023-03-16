Последствия ракетного удара по Белгороду: фото

Громкие звуки белгородцы услышали около 1:10. Вскоре работу ПВО над городом подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. Позже глава региона добавил, что имеются повреждения в административных и жилых зданиях. К восстановительным работам приступят сегодня же.