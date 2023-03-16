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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Последствия ракетного удара по Белгороду: фото

16 марта 2023, 06:59
Фото: Bel.ru

От ракетного удара в Белгороде пострадали фасады ТЦ и Фонда соцстрахования

16 марта над областным центром сбили две ракеты. Осколками повредило Фонд пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный» и находящиеся рядом жилые дома.

Ночью 16 марта над Белгородом сбили две украинские ракеты. Не обошлось без повреждений. Осколками посекло фасады здания Фонда пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный» и жилых домов, находящихся неподалёку.

После происшествия на дороге появилась яма, её уже убрали. На месте работают электрики. Также сообщается, что повреждён ещё один гражданский объект.

Фото: Bel.ru

Громкие звуки белгородцы услышали около 1:10. Вскоре работу ПВО над городом подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. Позже глава региона добавил, что имеются повреждения в административных и жилых зданиях. К восстановительным работам приступят сегодня же.

После работы ПВО в Белгороде повреждения зафиксированы в нескольких зданиях
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Разрушения#Работа ПВО#Вячеслав Гладков#СВО#Фотофакт#Эксклюзив
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