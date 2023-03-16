Последствия ракетного удара по Белгороду: фото

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Ночью 16 марта над Белгородом сбили две украинские ракеты. Не обошлось без повреждений. Осколками посекло фасады здания Фонда пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный» и жилых домов, находящихся неподалёку.
После происшествия на дороге появилась яма, её уже убрали. На месте работают электрики. Также сообщается, что повреждён ещё один гражданский объект.
Громкие звуки белгородцы услышали около 1:10. Вскоре работу ПВО над городом подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. Позже глава региона добавил, что имеются повреждения в административных и жилых зданиях. К восстановительным работам приступят сегодня же.