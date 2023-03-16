Опасную скейт-площадку под Белгородом всё же уберут

Новое место для активного отдыха разделят на две зоны: игровую и спортивную. В первой установят детский городок с верёвочными элементами, песочницы и качалки-балансиры. Во второй — тренажёры на различные виды мышц и два турника с перекладинами. Вся площадка будет уложена двухцветным мягким резиновым покрытием.



Также благоустроят и зону вокруг. Там проложат тротуарную плитку и высадят зелёные насаждения.





