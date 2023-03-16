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Опасную скейт-площадку под Белгородом всё же уберут

16 марта 2023, 07:14
Фото: 1MI
Речь идёт о скейт-площадке в мкр. Таврово-7 Белгородского района. В 2022 году после жалоб местных жителей её демонтировали. С данным решением были согласны не все. Спустя почти год здесь построят новую детскую спортивную площадку.

В августе прошлого года в редакцию Бел.Ру обратились жители мкр. Таврово-7. Они пожаловались на аварийную скейт-площадку. Спустя сутки после публикации объекты на ней решили временно демонтировать и привести в порядок. Однако после данного решения жители микрорайона разбились на два лагеря — одни поддержали выбор, а другие выступили против.

Спустя почти год местные жители сообщили Бел.Ру, что благодаря их инициативе в микрорайоне Таврово-7 построят новую детскую спортивную площадку. Подробнее рассказали в администрации Белгородского района. Работы пройдут в рамках проекта «Решаем вместе». Зону отдыха обустроят по улице Строителей.

Новое место для активного отдыха разделят на две зоны: игровую и спортивную. В первой установят детский городок с верёвочными элементами, песочницы и качалки-балансиры. Во второй — тренажёры на различные виды мышц и два турника с перекладинами. Вся площадка будет уложена двухцветным мягким резиновым покрытием.

Также благоустроят и зону вокруг. Там проложат тротуарную плитку и высадят зелёные насаждения.


Опасная скейт-площадка под Белгородом прослужила меньше года
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#Кристина Семенчук#Скейт-площадка#Проект#Решаем вместе#Таврово#Город#Белгородский район#Эксклюзив
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